Στα πούπουλα μεγαλώσατε, μην παριστάνετε την αντιστασιακή, είπε ο Καιρίδης- Κυβερνάτε με τους νοσταλγούς της χούντας είπε η Κωνσταντοπούλου
Βαρύτατους χαρακτηρισμούς αντάλλαξαν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ο βουλευτής της ΝΔ με φόντο και τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας
Σε τηλεοπτικό πάνελ ακραίας έντασης και επιφανειακής ουσίας μετατράπηκε για μια ακόμα φορά η Ολομέλεια του κοινοβουλίου με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Καιρίδη να ανταλλάσσουν βαρύτατους χαρακτηρισμούς.
Η κόντρα των δύο συνεχίστηκε ακόμα και όταν το προεδρείο αναγκάστηκε να κλείσει τα μικρόφωνα καθώς οι ομιλητές είχαν ξεπεράσει κατα πολύ τον χρόνο που δικαιούνταν.
Δείτε το βίντεο:
Ωστόσο, παρά το απενεργοποιημένο σύστημα ήχου, η ένταση της φωνής των δύο πρωταγωνιστών ήταν ικανή για να γίνει αντιληπτό το τι ειπώθηκε:
Καιρίδης: Εσείς μεγαλώσατε στα πούπουλα. Στα πούπουλα. Μην παριστάνετε τον αντιστασιακό.
Κωνσταντοπούλου: Καθίστε κάτω
Βιλιάρδος: Kύριε Καιρίδη τι τρόπος είναι αυτός;
Κωνσταντοπούλου: Δεν έχετε το λόγο
Καιρίδης: Κάνετε υφαρπαγή ιδιότητας.
Κωνσταντοπούλου: Δεν έχετε το λόγο
Βιλιάρδος: Σας ανακαλώ στην τάξη, κύριε Καιρίδη
Καιρίδης: Τι σχέση έχετε εσείς με την Χούντα; Πήγατε στα καλά σχολεία, μεγαλώσατε στα πλούτη. Προνομιούχος μια ζωή είστε.
Βιλιάρδος: Τι τρόπος είναι αυτός. Δεν σας έδωσε κανείς το λόγο. Βγείτε έξω σας παρακαλώ ντροπή αυτό που κάνετε.
Κωνσταντοπούλου: Πάει στις Βρυξέλλες και έρχεται εδώ να μας κάνει μαθήματα.
Καιρίδης: Θα απαντάμε, κύριε πρόεδρε.
Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει «εμμονή με τον Αδωνι Γεωργιάδη» για να προσθέσει «εγώ δεν πιστεύω την κυρία Καραγεωργοπουλου ότι η κυρία Κωνσταντοποπύλου αβαντάρει άλλους υπουργους. Αλλά τον Αδωνι είναι σίγουρο ότι θα τον βγάλει πρώτο βουλευτή».
Αναφορικά με τα επεισόδια στην Νίκαια είπε ότι «Η βία είναι καταδικαστέα όποιο ιδεολογικό πρόσωπο και αν ενδύεται . Αυτό που είδαμε είναι καταδικαστέο και παράνομο. Στις δημοκρατίες δεν διώκονται οι ίδιες αλλά οι πράξεις». Τέλος ο κ. Καιρίδης χαρακτήρισε fake news την απόπειρα της αντιπολίτευσης να εμπλέξει τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου με την έκρηξη της Βιολάντα.
Σχολιάζοντας παράλληλα τις καταγγελίες Κωνσταντοπούλου περί κρατικής βίας και καταστολής κατά των υγειονομικών του νοσοκομείου Νίκαιας μίλησε για «άθλιο θέατρο» εκ μέρους της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
«Είναι αδιανοητα αυτά που λέτε, εξυπηρετούν μόνο ένα αφήγημα το δικό σας. Απορω ποιοι το αγοράζουν. Υπάρχει εν εξελίξει έρευνα με αποτελέσματα. Στρατοδικες δικτατορικού καθεστώτος δεν έχουμε φτάσει να έχουμε, την χάρη των οποίων έχετε ζηλέψει εσείς» είπε απευθυνόμενος στην Πλεύση Ελευθερίας.
Απαντώντας η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε πως «επειδή εμένα ο πατέρας μου πέρασε από το έκτακτο στρατοδικείο της χούντας θα μαζεύετε τα λόγια σας και έκανε 4 χρόνια φυλακή. Δεν θα πιάνετε στο στόμα σας εσείς που κυβερνάτε με τους νοσταλγούς της χούντας».
