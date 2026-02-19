Επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας - Γεωργιάδης: «Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα, η βία του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν μπορεί να επικρατήσει»
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες - Μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΚΚΕ προκάλεσαν τα επεισόδια, είπε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος παρά την ένταση εισήλθε στο νοσοκομείο - Συνελήφθη γιατρός, «αποφάσισα να μην του ασκήσω μήνυση» είπε ο Γεωργιάδης - Καταδίκη των επεισοδίων από το ΠΑΣΟΚ
Άτομα από την προσωπική του φρουρά τον απομάκρυναν από το πλήθος, αλλά παρά την ένταση ο υπουργός μπήκε στο νοσοκομείο από άλλη είσοδο.
Ο Υπουργός Υγείας μίλησε στην ΕΡΤ και δήλωσε ότι είναι καθήκον του να επισκέπτεται τα νοσοκομεία και δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε όσους με τη χρήση βίας επιχειρούν να τον εμποδίσουν. «Όταν κατέβηκα από τη μηχανή μου και πλησίασα προς διαβούλευση για να κάνω κουβέντα όπως κάνω συνήθως, εκεί μου πετάχτηκε το πρώτο αυγό. Δεν με πέτυχε, μου πέρασε ξυστά από το κεφάλι και μετά ένα μπουκάλι. Τέλος πάντων, είδα ότι δεν είχαν διάθεση για κουβέντα φωνάζοντας δυνατά και εδώ ΟΚ, δημοκρατία έχουμε. Η διαμαρτυρία είναι μέσα στο Σύνταγμα. Πάω να κάνω το βήμα για να μπω στο νοσοκομείο. Περιμένουν αυτοί, κάνουν κλοιό οι διαδηλωτές μπροστά μου και μας σπρώχνουν εμένα και τους φρουρούς μου και τους αστυνομικούς και τους βουλευτές και εμένα, για να μας εμποδίσουν δια της βίας, της σωματικής να μπούμε στο νοσοκομείο. Εκεί μάλιστα μας χτύπησαν, ήταν αρκετή βία, ήταν σωματική βία, ήταν ξύλο κανονικό. Σήμερα ασκήθηκε εναντίον μου βία. Σήμερα προσπάθησαν να με εμποδίσουν να μπω στο νοσοκομείο δια της βίας. Αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο, πρέπει να είναι καθολικά τα κόμματα καταδικαστέο, γιατί στη δημοκρατία δεν χωράει η βία».
Νωρίτερα, μιλώντας για όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο Νίκαιας, ο κ. Γεωργιάδης είπε αρχικά στο ΟΡΕΝ πως «μπορούν να φωνάζουν όσο θέλουν. Το πρόβλημα είναι ότι είχαν αποφασίσει να εμποδίσουν την είσοδο μου στο νοσοκομείο δια της βίας. Κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα και από τα πράγματα που πετάγανε - αβγά, νερά, πέτρες - ενώ πίσω μου ήταν κάγκελα και θα μπορούσα να είχα εγκλωβιστεί σε αυτά»
«Ο σκοπός τους ήταν να φύγω αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κομμουνιστική και η φασιστική βία που εγώ τις θεωρώ ίδιες, μπορούν να επικρατήσουν της δημοκρατίας. Εγώ πήγα ως εκλεγμένος βουλευτής και υπουργός Υγείας, αλίμονο αν οι θεσμοί της δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές».
«Όταν ασκούν βία είναι πρόβλημα. Η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όχι η βία» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας ο οποίος αποκάλυψε ότι «η αστυνομία συνέλαβε έναν γιατρό δυστυχώς που μας επιτέθηκε, αποφάσισα να μην του ασκήσω μήνυση και να τον αφήσουν ελεύθερο. Πιστεύω ένας υπουργός Υγείας δεν μπορεί να πηγαίνει γιατρούς στα δικαστήρια»
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας «μαζεύτηκαν κάποια μέλη του σωματείου εργαζομένων, του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και από το εργατικό κέντρο, από το δημοτικό συμβούλιο Νίκαιας»
Μαρινάκης: Νοσηρές μειοψηφίες
Τέτοια περιστατικά, ανέφερε, «πεισμώνουν την κυβέρνηση, που προχωράει όσο πιο γρήγορα γίνεται το έργο για καλύτερα νοσοκομεία», προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι πολίτες βλέπουν τη βελτίωση.
Κάνοντας λόγο για ένα «πραγματικά πολύ απαράδεκτο γεγονός», ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι είχε πάει στο νοσοκομείο για να εγκαινιάσει τα νέα ΤΕΠ: «Μιλάμε για το μεγαλύτερο έργο στο νοσοκομείο αυτό. Το νοσοκομείο αυτό έχει αύξηση προϋπολογισμού, έχει 65 περισσότερους γιατρούς, 135 περισσότερους νοσηλευτές και 133 περισσότερο λοιπό προσωπικό. Με Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ κάνουμε επτά έργα 30 εκατ. ευρώ, τα πρώτα έργα μετά από 30 χρόνια. Είναι από τα νοσοκομεία που έχουμε φροντίσει περισσότερα από όλα τα άλλα και είμαι υπερήφανος γι' αυτό»
Η καταδίκη των επεισοδίων από το ΠΑΣΟΚ
Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης στο ΕΡΤnews σχολίασε για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας:
"Δεν είναι ωραίες εικόνες. Είναι δεδομένο ότι οι προπηλακισμοί δεν είναι ποτέ λύση και προφανώς ο υπουργός, και ο κάθε υπουργός εκλεγμένης κυβέρνησης, πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε πηγαίνει. Είναι πολλές οι διαφωνίες μας με τον κ. Γεωργιάδη. Χαοτικές. Θεωρούμε ότι είναι ένα τοξικό πρόσωπο και ένας αποτυχημένος υπουργός. Αλλά είναι υπουργός της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης και προφανώς δεν μπορεί να του απαγορεύεται να εισέλθει στον χώρο του νοσοκομείου.
Άρα, είναι ξεκάθαρη η θέση του ΠΑΣΟΚ ότι αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα, που δίνει και ένα λάθος μήνυμα για το πολιτικό σύστημα. Οι αντιδράσεις πρέπει να είναι πολιτικές. Υπάρχουν οι συγκρούσεις, διαφωνώ εγώ με την κα. Συρεγγέλα, με τον κ. Μπάρκα· άλλο αυτό και άλλο να βλέπουμε αυτές τις εικόνες".
Νωρίτερα, διαδηλωτές κρατώντας πανό με το σύνθημα «Τέμπη-Πύλος-Παλαιστίνη» υποδέχθηκαν τον Άδωνι Γεωργιάδη έξω από το Αρεταίειο, όταν ο υπουργός Υγείας μετέβη στο νοσοκομείο για την κοπή της βασιλόπιτας.
Στον διάλογο που ακολούθησε, μάλιστα, μια εκ των συγκεντρωμένων είπε στον κ. Γεωργιάδη «είμαστε με τη Χαμάς» με τον υπουργό Υγείας να επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Χ «φυσικά καμία σχέση με το ΕΣΥ τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους».
Πριν λίγο έφτασα στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο για την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας. Στην είσοδο με περίμεναν οι «γνωστοί»…άκουσε το βίντεο έχει ενδιαφέρον: «Είμαστε με τη Χαμάς» η βασική τους πολιτική δήλωση….φυσικά καμμία σχέση με το ΕΣΥ τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους pic.twitter.com/ZrksbZRIri— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 19, 2026
Ο διάλογος ξεκίνησε με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ρωτάει «τι έγινε παιδία, γειά σας. Τι φασαρία έχουμε τώρα εδώ;» και τους διαδηλωτές να απαντούν «είστε ανεπιθύμητος για ακόμα μια φορά».
«Έχει κάποια σχέση με το ΕΣΥ και το Αρεταίειο;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Υγείας με τους συγκεντρωμένους να απαντούν «είστε υπεύθυνος για όλα τα εγκλήματα».
«Εμείς κάναμε τον πόλεμο στην Παλαιστίνη; Την εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 την ξέρετε;» ρώτησε εκ νέου ο υπουργός Υγείας με μια νεαρή να του απαντά «ναι, με τη Χαμάς είμαστε».
«Αν είστε με τη Χαμάς, εμείς είμαστε με το Ισραήλ. Μπορούμε;» συνέχισε τον διάλογο ο κ. Γεωργιάδης για να πάρει την απάντηση «όχι, δεν μπορείτε». «Εσείς μπορείτε να είστε με τη Χαμάς και αλλά όχι εμείς με το Ισραήλ» κατέληξε ο διάλογος του υπουργού Υγείας με τους συγκεντρωμένους έξω από το νοσοκομείο Αρεταίειο.
