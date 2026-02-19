Επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας - Γεωργιάδης: «Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα, η βία του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν μπορεί να επικρατήσει»

Για νοσηρές μειοψηφίες έκανε λόγο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς για τα επεισόδια, ανέφερε ότι τα προκάλεσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μέλη της οποίας κατηγόρησαν ότι «πήγαν εκεί με στόχο την μπαχαλοποίηση της διαδικασίας.Τέτοια περιστατικά, ανέφερε, «πεισμώνουν την κυβέρνηση, που προχωράει όσο πιο γρήγορα γίνεται το έργο για καλύτερα νοσοκομεία», προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι πολίτες βλέπουν τη βελτίωση.Κάνοντας λόγο για ένα «πραγματικά πολύ απαράδεκτο γεγονός», ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι είχε πάει στο νοσοκομείο για να εγκαινιάσει τα νέα ΤΕΠ: «Μιλάμε για το μεγαλύτερο έργο στο νοσοκομείο αυτό. Το νοσοκομείο αυτό έχει αύξηση προϋπολογισμού, έχει 65 περισσότερους γιατρούς, 135 περισσότερους νοσηλευτές και 133 περισσότερο λοιπό προσωπικό. Με Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ κάνουμε επτά έργα 30 εκατ. ευρώ, τα πρώτα έργα μετά από 30 χρόνια. Είναι από τα νοσοκομεία που έχουμε φροντίσει περισσότερα από όλα τα άλλα και είμαι υπερήφανος γι' αυτό»

Η καταδίκη των επεισοδίων από το ΠΑΣΟΚ

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης στο ΕΡΤnews σχολίασε για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας:



"Δεν είναι ωραίες εικόνες. Είναι δεδομένο ότι οι προπηλακισμοί δεν είναι ποτέ λύση και προφανώς ο υπουργός, και ο κάθε υπουργός εκλεγμένης κυβέρνησης, πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε πηγαίνει. Είναι πολλές οι διαφωνίες μας με τον κ. Γεωργιάδη. Χαοτικές. Θεωρούμε ότι είναι ένα τοξικό πρόσωπο και ένας αποτυχημένος υπουργός. Αλλά είναι υπουργός της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης και προφανώς δεν μπορεί να του απαγορεύεται να εισέλθει στον χώρο του νοσοκομείου.

Άρα, είναι ξεκάθαρη η θέση του ΠΑΣΟΚ ότι αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα, που δίνει και ένα λάθος μήνυμα για το πολιτικό σύστημα. Οι αντιδράσεις πρέπει να είναι πολιτικές. Υπάρχουν οι συγκρούσεις, διαφωνώ εγώ με την κα. Συρεγγέλα, με τον κ. Μπάρκα· άλλο αυτό και άλλο να βλέπουμε αυτές τις εικόνες".

