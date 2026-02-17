Φειδίας Παναγιώτου στο protothema: Είμαι σε επαφή με Καρυστιανού, δεν κοιμάμαι στη βίλα που νοίκιασα με τα λεφτά της ΕΕ για γραφείο, δεν είμαι πράκτορας των Ρώσων
Μιλάει στην «Πρώτη Λέξη» και τον Αντώνη Σρόιτερ και δηλώνει έτοιμος να φέρει το κόμμα του και στην Ελλάδα - Υποστηρίζει ότι ψάχνει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά... δεν του απαντά στα μηνύματά του
Ο Φειδίας δεν κάνει μεγάλη προσπάθεια να φανεί συμπαθητικός στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Προτιμάει, όπως λέει στο protothema.gr και στην «Πρώτη Λέξη» με τον Αντώνη Σρόιτερ, να μιλάει στο YouTube και στα podcast. Οι υπόλοιποι, τονίζει, είτε τον πολεμάνε είτε τον κατηγορούν άδικα. Γιατί, όπως λέει, είναι μόνο 25 χρονών και έχει προλάβει να είναι ένας από τους πιο διάσημους youtubers, με διεθνή καριέρα πλέον και εκατομμύρια followers. Έχει προλάβει να φτάσει το εισόδημά του στα 100.000 ευρώ τον μήνα, πριν έρθει η Ευρωβουλή και τον… ρίξει στις 15.000. Έχει προλάβει ακόμη να γίνει ο νεότερος ευρωβουλευτής των Βρυξελλών και σύντομα θα είναι και ο νεότερος πολιτικός αρχηγός της Κύπρου.
Καθόλου άσχημα για ένα νέο από μια μέση οικογένεια, που ξεκίνησε μικρός με το όνειρο να γίνει πυροσβέστης. Σήμερα, όπως λέει, θα ήταν δισεκατομμυριούχος, όπως οι ξένοι φίλοι του youtubers, αν δεν τον είχε κερδίσει η πολιτική. Έρχεται στην Ελλάδα συχνά και γυρίζει εδώ podcasts. Πρόλαβε να πάει και στα μπουζούκια, όπου άκουσε, όπως λέει, τα προβλήματα του κόσμου. Όπως ο βρώμικος πάγος που σερβίρουν με τα ποτά.
Στο Ευρωκοινοβούλιο, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει περάσει απαρατήρητος. Στην ως τώρα θητεία του, πρόλαβε να προκαλέσει αντιδράσεις με τη θέση του για τη Ρωσία και την Ουκρανία. Τον είπαν «πράκτορα των Ρώσων» και «ρωσόφιλο». Ο ίδιος λέει ότι απλά καταλαβαίνει τον νόμο του ισχυρού και οι ισχυροί είναι οι Ρώσοι. Βέβαια, παραδέχεται ότι και στην περίπτωση της Κύπρου οι ισχυροί είναι οι Τούρκοι. Οπότε και στο Κυπριακό, η συμφωνία μάλλον, λέει, δεν θα είναι καλή αν δεν πάρει η Κύπρος πολλά όπλα.
Στο Ευρωκοινοβούλιο πρόλαβε επίσης να μπει στο μάτι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για το γραφείο όπου νοίκιασε με τα λεφτά του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο αποδείχθηκε βίλα με πισίνα. Ορκίζεται ότι δεν κοιμάται εκεί και ότι δεν έχει κολυμπήσει ποτέ στην πισίνα! Αλλά τελικά θα ρωτήσει τους ψηφοφόρους του και, αν του πουν να φύγει από αυτό το σπίτι, θα φύγει.
Παραδέχεται ότι, λόγω νεότητας και πολλής απειρίας, έχει πει πολλές… βλακείες. Για την πρόσφατη δήλωσή του «να κάνουν όλοι σεξ χωρίς προφυλάξεις ώστε να λυθεί το δημογραφικό», εξηγεί τώρα ότι εννοούσε μόνο τους παντρεμένους. Ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να κάνει έξι παιδιά. Παντρεύεται, άλλωστε, πολύ σύντομα. Δεν μας λέει πού και πότε. Όπως εξηγεί, δεν μας εμπιστεύεται ακόμη.
