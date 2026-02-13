«Με κατηγορεί εκείνος που θεωρούσε ότι η ΤτΕ όφειλε να σιωπά, η Ιθάκη του δεν μιλάει για τα capital control, τις κλειστές τράπεζες και το τρίτο μνημόνιο» η απάντηση Στουρνάρα σε Τσίπρα

«Του συνιστούμε πάντως εκτός από το λυσάρι με τις ατάκες που μοιράζει το Μαξίμου στα γαλάζια τρολ για την Ιθάκη, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο» επισημαίνουν σε υψηλούς τόνους από την Αμαλίας, καταλήγοντας για τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος πως «και του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία ώστε να φτάσει τα χρόνια του Παναγοπούλου στη ΓΣΕΕ».Στην σκιά των εξελίξεων αυτών ο Παύλος Πολάκης σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα λέγοντάς του πως συμφωνεί για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό με όσα έγραψε ο πρώην πρωθυπουργός, αφήνοντας ωστόσο αιχμές για την συνεργασία του με τον κ. Χουλιάρακη.«Μετα απο πολυυυυυυ καιρο θα συμφωνησω (σχεδον) με όλα οσα λες για το Στουρναρα. […] Ενας Στουρναρας που μετα απο αυτα που εκανε επρεπε να ειχε οδηγηθει στην παραιτηση!!!Αλλα δυστυχως καποιοι απο την κυβέρνηση τον ΣΤΗΡΙΖΑΝ. Δηλαδη Τσακαλωτος-Χουλιαρακης και Δραγασακης!!» έγραψε ο Παύλος Πολάκης.Στην συνέχεια ανέφερε ότι «ειναι προφανες πως μετα απο αυτη τη συνεντευξη του Στουρναρα και αυτη την απαντηση του Αλεξη Τσιπρα ,ο Χουλιαρακης ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να ειναι ΚΑΙ συμβουλος του Στουρναρα ΚΑΙ μελος του Ινστιτουτου Αλεξη Τσιπρα.Απο ενα απο τα δυο ή πρεπει να παραιτηθει ή να τον παραιτησετε! «Κακοι» συνεργατες και σύμβουλοι παλι……..».