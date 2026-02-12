Στουρνάρας: Όταν αρνήθηκα την διοίκηση που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Τράπεζα Αττικής, έστειλαν το ΣΔΟΕ στην γυναίκα μου

Έδωσε συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας» ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος - Όταν έφτασε στην Φρανκφούρτη είδε στα sites ότι αναλαμβάνουν τη διοίκηση της Τράπεζας δύο άτομα άσχετα με όσα είχαν συμφωνήσει - «Μίλησα με τον Τσίπρα και μου είπε ότι διαφώνησαν με την επιλογή»

Σοβαρές αποκαλύψεις για την περίοδο διακυβέρνησηςκαι τη σύγκρουση γύρω από τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής έκανε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας , περιγράφοντας μια υπόθεση που –όπως υποστηρίζει– έφτασε μέχρι την απόπειρα εκβιασμού του ίδιου και της συζύγου του.«Όταν αρνήθηκα την διοίκηση που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Τράπεζα Αττικής, έστειλαν το ΣΔΟΕ στην γυναίκα μου» είπε χαρακτηριστικά ο κεντρικός τραπεζίτης μιλώντας στην «Ομάδα Αλήθειας», και περιέγραψε το παρασκήνιο της ρήξης με την τότε κυβέρνηση, τις διαφωνίες για τις επιλογές προσώπων στη διοίκηση της τράπεζας και στα γεγονότα που ακολούθησαν, τα οποία, όπως σημείωσε, δοκίμασαν στην πράξη την ανεξαρτησία του θεσμικού του ρόλου.Συγκεκριμένα ο κύριος Στουρνάρας απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με το τι είχε γίνει τότε στην Τράπεζα Αττικής και στη συνεργασία που είχε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε:«Περάσαμε μια καλή περίοδο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ τότε και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, χάρη και στις προσπάθειες του Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Γιώργου Χουλιαράκη. Μην ξεχνάτε ότι τον Χουλιαράκη τον έχω σύμβουλο σήμερα. Δεν ξεχνώ. Θυμάμαι όμως πότε ξεκίνησε πάλι η καταιγίδα».«Διαφωνήσαμε για το τι έπρεπε να γίνει με την Τράπεζα Αττικής. Εμείς διαπιστώσαμε ότι στην Τράπεζα Αττικής γίνονταν περίεργα πράγματα σε ό,τι αφορά τον δανεισμό. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να ξηλώσουμε την τότε διοίκηση, όπως κάθε επόπτης έχει δικαίωμα να κάνει, αφαιρώντας το “fit and proper”, διότι υποπτευόμασταν ότι γίνονταν ακατάλληλες χορηγήσεις δανείων.Ανοιχτά και με καλή πίστη συμφωνήσαμε με την τότε κυβέρνηση, η οποία είχε την ιδιοκτησία μέσω του ΙΚΑ — που τότε ήταν ο βασικός μέτοχος, άρα ουσιαστικά το κράτος. Εμείς είμαστε οι επόπτες. Συμφωνήσαμε να βρεθεί νέα διοίκηση. Έβαλα εγώ έναν εκπρόσωπο, ο πρωθυπουργός έναν εκπρόσωπο, ο κύριος Δραγασάκης έναν εκπρόσωπο. Σφίξαμε τα χέρια».Ο κ. Στουρνάρας περιέγραψε την έκπληξή του όταν διαπίστωσε πως τελικά τοποθετήθηκαν άλλα πρόσωπα από αυτά που είχαν συμφωνήσει.«Μετά από έναν μήνα, αναθέσαμε σε headhunter να μας βρει διοίκηση. Βρέθηκε, συμφωνήσαμε. Θυμάμαι ότι πήρα το αεροπλάνο για Φρανκφούρτη. Μόλις προσγειώθηκα και άνοιξα το κινητό μου, είδα στα sites ότι αναλαμβάνουν τη διοίκηση δύο άτομα άσχετα με όσα είχαμε συμφωνήσει.Πήρα τον κύριο Τσακαλώτο — μου είπε ότι δεν είχε ιδέα. Πήρα τον κύριο Δραγασάκη — επίσης δεν γνώριζε. Πήρα το Μαξίμου και τελικά μίλησα με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μου είπε ότι διαφώνησαν με την επιλογή. Του απάντησα ότι τα πρόσωπα που προτείνονταν δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά, διότι στο παρελθόν τους είχε αφαιρεθεί το “fit and proper”. Ως επόπτες, δεν μπορούσαμε να τα δεχθούμε».Μία ημέρα μετά από τη διαφωνία που είχε ο κ. Στουρνάρας με τον Αλέξη Τσίπρα το ΣΔΟΕ έκανε φύλλο και φτερό το γραφείο της συζύγου του, είπε ο κ. Στουρνάρας.

«Την επόμενη μέρα συνεδρίαζε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων. Στις 9 το πρωί με πήρε τηλέφωνο η σύζυγός μου και μου είπε: «Έχει έρθει όλο το κράτος στο γραφείο μου — ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία». Κατάλαβα ότι δεν ήταν τυχαίο.



Της είπα ότι γνωρίζω τι συμβαίνει και ότι εκείνη την ώρα συνεδριάζουμε. Την έβαλα σε ανοιχτή ακρόαση. Μου είπε: «Είμαι πεντακάθαρη. Μη διανοηθείς να κάνεις πίσω». Έτσι ακριβώς βγάλαμε όλη τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής και απαγορεύσαμε να δοθεί οποιοδήποτε δάνειο μέχρι να μπει νέα διοίκηση.



Εκεί κατάλαβα ότι οι επιλογές μου ήταν τρεις: ή συνεχίζω στον δρόμο της αρετής, ή παραιτούμαι, ή κάνω αυτό που ήθελε η κυβέρνηση. Αποφάσισα το πρώτο, έχοντας στο μυαλό μου τι είχε γίνει παλαιότερα με την Τράπεζα Κρήτης. Είπα ότι ο κεντρικός τραπεζίτης πρέπει να κάνει αυτό που υπαγορεύει το καθήκον του. Και έτσι έκανα.



Την επόμενη Τετάρτη είχαμε Διοικητικό Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είχαν γραφτεί πρωτοσέλιδα, είχε δημοσιευτεί φωτογραφία της γυναίκας μου στους Financial Times. Μπαίνοντας στην αίθουσα, είδα ότι οι συνάδελφοί μου ήταν ήδη συγκεντρωμένοι. Μόλις μπήκα, ο Μάριο Ντράγκι είπε «σηκωθείτε όρθιοι» και με χειροκρότησαν. Είπαν ότι αυτό ακριβώς σημαίνει ανεξαρτησία κεντρικού τραπεζίτη. Όταν έρθει η ώρα, πρέπει να αποδείξεις ότι αξίζεις τη θέση που κατέχεις», σχολίασε ο κ. Στουρνάρας.