Η αγωνίστρια του Πολυτεχνείου Μέλπω Λεκατσά ξεσπαθώνει κατά των τρολ στο κόμμα Κασσελάκη
Ποιοι είστε εσείς που μας ξέρετε και μας περιμένετε, ρώτησε στην ομιλία της πριν αποδοκιμαστεί
Ανάρτηση τρολ που εκφόβιζε συνέδρους στο έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, σχολίασε με δηκτικό τρόπο η Μέλπω Λεκατσά, η οποία ήταν φαρμακοποιός κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
«Σας ξέρουμε έναν έναν και σας περιμένουμε», είχε γράψει το τρολ.
«Ποιοι είστε εσείς που μας ξέρετε και μας περιμένετε;», είπε η κυρία Λεκατσά.
«Από την άμεση δημοκρατία, έχουμε πάει στην τρομοκρατία; Λοιπόν, εγώ δεν σας φοβάμαι, εγώ δεν φοβήθηκα τη Χούντα, θα φοβηθώ τον καθένα που γράφει και βγάζει τα εσώψυχά του στο Διαδίκτυο; Ποτέ!», πρόσθεσε.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Κασσελάκης, όπως και άλλοι σύνεδροι, χειροκροτεί την παρέμβαση της κυρίας Λεκατσά.
Ακούγονται όμως καθαρά και έντονες αποδοκιμασίες για αυτό που μόλις είπε. «Τα "ου" δεν με νοιάζουν, γιατί δεν υπηρετώ καμία θέση πλην της καθαρότητας», πρόσθεσε η ίδια.
Επειδή εδώ δεν μιλάμε ποτέ χωρίς στοιχεία. Το βίντεο που κρύβουν.— theFAQ.gr (@theFAQgr) February 8, 2026
Η Μέλπω Λεκατσά τολμάει να μιλήσει εναντίον των τρολ του Κασσελάκη, που επί μέρες εκφόβιζαν συνέδρους και του αρχιτρόλ που έγραφε «σας ξέρουμε έναν έναν και σας περιμένουμε».
Ακολούθησε επεισόδιο εις βάρος της pic.twitter.com/MCXZ13BqZE
