Ευτράπελα στο κόμμα Κασσελάκη: Σύνεδροι χωρίς... την ομιλία τους και προτάσεις εκτός πραγματικότητας
Σε παρέμβασή του συνέδρος επισήμανε ότι «αν γίνουμε δεξιό κόμμα, δεν θα μας ακολουθήσει κανένας»
Πολλά τα απρόοπτα σήμερα Κυριακή στο έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη.
Σύνεδρος ανέβηκε στο βήμα αλλά τελικά δεν προχώρησε στην παρέμβασή του γιατί δεν είχε τα χαρτιά, ενώ άλλοι απουσίαζαν και έχασαν τη σειρά τους στο βήμα.
Ενδιαφέρον είχε όμως και η παρέμβαση ενός συνέδρου που επισήμανε καταρχάς ότι «αν γίνουμε δεξιό κόμμα, δεν θα μας ακολουθήσει κανένας».
Ο ίδιος επισήμανε και τα ανεδαφικά που περιλαμβάνει το πρόγραμμα.
Προβλέπει για παράδειγμα ότι η Ελλάδα θα παράγει μια τεράστια ποσότητα ενέργειας θα φτάνει τις 50 τεραβατώρες (ΤWh), μεγάλο μέρος της οποίας θα εξάγει.
Αυτή η ποσότητα ενέργειας, είπε ο ίδιος, ισοδυναμεί περίπου με το 5% της παγκόσμιας παραγωγής - «που τα έχουμε δει αυτα;» αναρωτήθηκε.
Από τα λεφτά που θα εισπράττει η Ελλάδα, θα δοθεί επιπλέον 1,5 σύνταξη στους συνταξιούχους, λέει ακόμη το πρόγραμμα. Αυτή η δαπάνη θα είναι 900 εκατ., όταν σήμερα η δαπάνη είναι περίπου 2,5 δισ. ευρώ... για ένα μήνα συντάξεων.
