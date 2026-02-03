Γεωργιάδης: Καταθέτω μήνυση στην Κωνσταντοπούλου για όσα είπε για τη Βιολάντα, δεν θα επιτρέψω νέα προπαγάνδα - Τι απάντησε για τον χαρακτηρισμό «κότα»
Όλη η τοξικότητα θα της επιστραφεί, θα ανακαλέσει αλλιώς θα έρθει στο δικαστήριο, είπε ο υπουργός Υγείας για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας
Νέα κόντρα ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου προκάλεσαν όσα είπε το πρωί της Τρίτης η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποκαλέσει «κότα» τον υπουργό Υγείας.
Αφορμή αποτέλεσε η κατηγορία περί συγκάλυψης του δυστυχήματος στη Βιολάντα με δόλο από τον κ. Γεωργιάδη που εξαπέλυσε σήμερα η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον υπουργό Υγείας να ανακοινώνει ότι θα υποβάλει μήνυση σε βάρος της.
«Θα της κάνω μήνυση για όσα είπε ότι είχα δόλο να συγκαλύψω τη Βιολάντα. Δεν είχα καμία αρμοδιότητα επί των ελέγχων του εργοστασίου άρα δεν μπορώ να έχω δόλο. Όσα είπε είναι ακραία συκοφαντικά και μηνύσιμα, θα της γίνει εξώδικο. Θα ανακαλέσει αλλιώς θα έρθει στο δικαστήριο. Και αυτά δεν είναι πράγματα που ελέχθησαν στη Βουλή και να χρήζουν ασυλίας αλλά στην τηλεόραση» είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Γεωργιάδης.
Όπως τόνισε «νέα Τέμπη και νέα προπαγάνδα σε ένα σοβαρό δυστύχημα δεν θα το επιτρέψουμε και ειδικά εγώ. Όλη η τοξικότητα θα της επιστραφεί».
Όσον αφορά, δε, για την κόντρα που έχουν σχετικά με μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «για το ότι πήγε 10 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία δεν είπε τίποτα άρα ισχύει. Τζάμπα έτρεχε στα τμήματα για τη μήνυση 10 λεπτά πριν το τρίμηνο, γιατί η μήνυση θα γίνει από μένα σήμερα».
Συνεχίζοντας, δε, σε υψηλούς τόνους είπε για τον κ. Γεωργιάδη «είναι πρόσωπο που εκχυδαΐζει και προσβάλει και μειώνει με όλους τους τρόπους. Τα πρόσωπα αυτά για τη φασιστική συμπεριφορά και τον ακραίο σεξισμό, όταν δεν καταλαβαίνουν με άλλο τρόπο θα καταλάβουν με δικαστικό».
Ο χαρακτηρισμός «κότα» για τον Άδωνι και η νέα απάντησή τουΤο βράδυ της Δευτέρας η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή τα όσα είπε τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας για τη μήνυση που υπέβαλε η ίδια σε βάρος του, είπε στο Kontra Chanell «ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα» για να συμπληρώσει αμέσως «είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω».
Συνεχίζοντας, δε, σε υψηλούς τόνους είπε για τον κ. Γεωργιάδη «είναι πρόσωπο που εκχυδαΐζει και προσβάλει και μειώνει με όλους τους τρόπους. Τα πρόσωπα αυτά για τη φασιστική συμπεριφορά και τον ακραίο σεξισμό, όταν δεν καταλαβαίνουν με άλλο τρόπο θα καταλάβουν με δικαστικό».
Η απάντηση Γεωργιάδη
Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στο Χ το πρωί της Τρίτης υπενθύμισε ότι «κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν…». «Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.
Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης είχε 3 μήνες για να μου κάνει μήνυση, αλλά δεν το έκανε γιατί είναι κότα….κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν…τα υπόλοιπα στα δικαστήρια https://t.co/aXxcE7cB0X— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 3, 2026
