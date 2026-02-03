Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης είχε 3 μήνες για να μου κάνει μήνυση, αλλά δεν το έκανε γιατί είναι κότα - Τι απάντησε ο Άδωνις

Ερωτηθείσα, στη συνέχεια για τις δημοσκοπήσεις είπε ότι «έρευνες που δείχνουν ότι σήμερα η κυβέρνηση παίρνει πάνω από 28% δεν τις θεωρώ αξιόπιστες, γιατί το 28% ούτε στον ύπνο του δεν θα το δει ο Μητσοτάκης».«Εμείς πρέπει να προσέχουμε μην κάνουμε λάθη γιατί καραδοκούν γύπες και επαγγελματίες» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενώ στην ερώτηση τι εννοεί αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα: «Διαχρονικά ο κόσμος προδόθηκε από ανθρώπους που άλλα είπαν και άλλα έκαναν. Ενδεικτικό παράδειγμα τυχοδιωκτισμού και ανακολουθίας ο Αλέξης Τσίπρας».Εκτίμησε, δε, ότι ο κ. Τσίπρας δεν θα προχωρήσει σε κόμμα γιατί «δεν πιστεύω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια δημόσια αντιπαράθεση για τα πεπραγμένα του, για την οποία εγώ είμαι έτοιμη».Όσον αφορά, τέλος, τη Μαρία Καρυστιανού απέφυγε εντελώς να τοποθετηθεί αρκούμενη να πει «έχω ανοιχτή σχέση με συγγενείς, είναι δική μου απόφαση να υπηρετήσω αυτό τον αγώνα χωρίς αποσπασμούς που θέλει το σύστημα».