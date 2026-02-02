Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, θα θέλαμε συμφωνία με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για το άρθρο 86
«Όπου μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τα βρούμε» είπε ο κ. Τσουκαλάς που εμφανίστηκε κάθετα αρνητικός στην αλλαγή του άρθρου 16 και την αξιολόγηση
Την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει τη δίκη του πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση με την επισήμανση ότι θα επιδιωχθεί συνεννόηση με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για την αλλαγή του άρθρου 86 για την άρση ασυλίας των υπουργών, έκανε γνωστή ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστας Τσουκαλάς.
«Εμείς έχουμε ήδη πάρει πρωτοβουλίες και έχουμε πει ποια άρθρα πρέπει να αλλάξουν» είπε στον Alpha Radio ο κ. Τσουκαλάς προσθέτοντας ότι «θα έχουμε δίκη μας πρόταση για το 86, θα γίνει μια επιστολή στις δημοκρατικές δυνάμεις». Όπως διευκρίνισε «θα θέλαμε να υπάρχει συμφωνία στο θέμα αυτό με κόμματα της της δημοκρατικής αντιπολίτευσης» ονοματίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά ενώ για την Πλεύση Ελευθερίας είπε «δεν νομίζω να στείλουμε επιστολή».
«Όπου μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τα βρούμε, όπου δεν το έχουμε το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει με τη δική του πρόταση» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό.
Σκιαγραφόντας την πρόταση ΠΑΣΟΚ για το εν λόγω άρθρο είπε ότι «η αναμόρφωση θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ώστε να ενισχυθεί η ισότητα η ισονομία και η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Δεν νομίζω ότι λύση είναι η πλήρης απαλοιφή του άρθρου».
Αρνητικός ήταν επίσης στην πρόταση της ΝΔ για αλλαγή του άρθρου 16 λέγοντας «εμείς έχουμε άλλη άποψη από το ΣτΕ που έκρινε συνταγματικό το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Σε μια κυβέρνηση που τους θεσμούς του κάνει ό,τι νομίζει, σε μια κυβέρνηση που δεν εννοεί καμία αλλαγή, δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή αλλά θα έχουμε τη δική μας ολοκληρωμένη πρόταση».
Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Δουδωνής μιλώντας στο περιστύλιο της Βουλής είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Βλέπετε εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο από αυτούς οι οποίοι τους καταπατούν. Θα συμμετάσχουμε στην σχετική συζήτηση από την δική μας αφετηρία και με σκοπό να διαμορφωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις και οι σχετικές υπερπλειοψηφίες στην δεύτερη την λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή κατά τις προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος».
Κληθείς, δε, να διευκρινίσει αν για την προτείνουσα Βουλή δεν βλέπετε 180 βουλευτές, ο κ. Δουδωνής είπε «νομίζω ας μείνουμε σε αυτά τα οποία σας δήλωσα, είναι σαφές το άρθρο 110 και οι σχετικές πλειοψηφίες».
