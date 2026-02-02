Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, θα θέλαμε συμφωνία με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για το άρθρο 86

«Όπου μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τα βρούμε» είπε ο κ. Τσουκαλάς που εμφανίστηκε κάθετα αρνητικός στην αλλαγή του άρθρου 16 και την αξιολόγηση