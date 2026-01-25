Συγχαρητήρια Τασούλα στην Εθνική Ομάδα πόλο: Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που χάρισαν σε όλους μας
Συγχαρητήρια Τασούλα στην Εθνική Ομάδα πόλο: Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που χάρισαν σε όλους μας

Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πέτυχαν μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό, αναφέρει επίσης στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Βελιγράδι

Συγχαρητήρια Τασούλα στην Εθνική Ομάδα πόλο: Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που χάρισαν σε όλους μας
Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης που διεξάγεται στη Σερβία, μετά τη νίκη της στον μικρό τελικό επί της Ιταλίας, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στη δήλωσή του ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο Ανδρών και στον προπονητή τους Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πέτυχαν μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που χάρισαν σε όλους μας!»

