Συγχαρητήρια Τασούλα στην Εθνική Ομάδα πόλο: Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που χάρισαν σε όλους μας

Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πέτυχαν μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό, αναφέρει επίσης στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Βελιγράδι