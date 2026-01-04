Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο πολιτικός κόσμος της χώρας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του δημοσιογράφου

«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Νικήτας Κακλαμάνης: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ απόψε τον φίλο μου, δημοσιογράφο, Γιώργο Παπαδάκη. Σήμερα η Ελλάδα έχασε έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους της σύγχρονης δημοσιογραφίας και κατ´ επέκταση της ελληνικής τηλεόρασης, στην οποία υπήρξε πρωτοπόρος. Ο Γιώργος Παπαδάκης για πολλές δεκαετίες υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, τόλμη, αίσθημα ευθύνης και κυρίως με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, ήταν εκείνος που διαμόρφωσε ουσιαστικά την πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών και αποτέλεσε τον «πατέρα» πολλών νεότερων δημοσιογράφων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το τηλεοπτικό κοινό τον αγκάλιασε από τα πρώτα του βήματα και κέρδισε διαχρονικά την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων πολιτών. Από σήμερα η φράση «Καλημέρα Ελλάδα» θα ηχεί διαφορετικά στα αυτιά όλων μας. Στην οικογένειά του, στους οικείους του και στον ΑΝΤ1 εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».



«Ο Γιώργος Παπαδάκης υπηρέτησε με συνέπεια τη δημοσιογραφία στη χώρα μας επί σειρά ετών. Άνοιξε νέους δρόμους σε αυτήν με την καθιέρωση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης και διακρίθηκε για την ενασχόλησή του με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», έγραψε στα social media ο Νίκος Δένδιας.





«Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης. Αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους τηλεθεατές και άντεξε όσο κανένας στον χρόνο. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους», η ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.



«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη. Έναν δημοσιογράφο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με συνέπεια, δεοντολογία και σεβασμό στην αλήθεια. Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά. Θα τον θυμάμαι για τη σεμνότητα και το ήθος του, για τον τρόπο που υπενθύμιζε ότι η ενημέρωση είναι σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Η απουσία του αφήνει ένα αισθητό κενό. Η μνήμη του όμως θα μείνει ως πρότυπο για όλους τους νέους δημοσιογράφους. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», γράφει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.



«Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη σκόρπισε θλίψη σε όλο το πανελλήνιο. Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των καθημερινών προβλημάτων και αγωνιών των πολιτών. Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών λόγω ακριβώς αυτής της αυθεντικότητάς του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», αναφέρει στην συλλυπητήρια δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.



«Aποχαιρετούμε με θλίψη τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε σήμερα αιφνίδια από τη ζωή. Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε συνδεθεί άρρηκτα με την πρωινή ενημέρωση των Ελλήνων τις τελευταίες δεκαετίες. Συλλυπητήρια στους οικείους του», σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης.





Δήλωση για τον θάνατο του δημοσιογράφου έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου. Ειδικότερα αναφέρει: «Ο Γιώργος Παπαδάκης βρέθηκε για πέντε δεκαετίες στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, καθημερινά παρών στις εξελίξεις με παρρησία και μαχητικότητα. Προσέγγισε την επικαιρότητα με τον δικό του προσωπικό τρόπο, δημιουργώντας σχολή για την πρωινή τηλεοπτική ειδησεογραφία. Η διαδρομή του στη δημοσιογραφία αποτέλεσε πρότυπο για πολλούς συναδέλφους του. Στην οικογένειά του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια».



Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη: «Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη μάς συγκλονίζει. Τον θυμάμαι από παιδί στην τηλεόραση. Τότε που έβλεπα την εκπομπή του, πριν φύγω για τις ΗΠΑ. Αργότερα τον γνώρισα από κοντά. Ήταν μια φωνή αδέσμευτη. Μια φωνή που δεν χάιδευε αυτιά, αλλά άνοιγε δρόμους. Υπερασπιζόμενος πάντοτε την αλήθεια και το δίκιο των ανθρώπων. Κάθε φορά που βρισκόμασταν στο στούντιο, με αντιμετώπιζε με ζεστασιά. Μου μιλούσε ανοιχτά. Μου έδινε συμβουλές. Η τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν πριν από ενάμιση μήνα, στη βράβευσή του από «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Μου είπε: «Να βρεθούμε για φαγητό μετά τις γιορτές, τώρα που έχω χρόνο». Δεν προλάβαμε. Οι συνεντεύξεις μας δεν ήταν ποτέ εύκολες. Δύσκολες ερωτήσεις. Ήταν όμως πάντα ειλικρινείς. Και πάντα τις χαιρόμουν. Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε αποτύπωμα. Όχι γιατί ήταν αρεστός. Αλλά γιατί δεν φοβόταν να ρωτά. Δεν ζητούσε την άδεια κανενός για να υπηρετήσει την αλήθεια και τους πολίτες. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν. Θα τον θυμάμαι πάντα με σεβασμό».







Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας: «Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου Γιώργου Παπαδάκη. Υπηρέτησε την ενημέρωση με ήθος, επαγγελματισμό και ανθρωπιά, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την αγάπη των πολιτών. Ο Γιώργος Παπαδάκης χάραξε την πορεία της ελληνικής τηλεόρασης για πολλές δεκαετίες και αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημοσιογραφική ζωή της χώρας. Απευθύνουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του».



Δήλωση έκανε και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης: «Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Η προσφορά του στην ενημέρωση και στη διαμόρφωση της ελληνικής τηλεόρασης υπήρξε τεράστια και καταλυτική. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν άνθρωπος που άλλαξε την ενημέρωση στην Ελλάδα. Ο Γιώργος, σε στιγμές δύσκολες για την ενημέρωση και τη χώρα, στάθηκε δίκαιος και αμερόληπτος και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε όπως ακριβώς ήταν. Ο Γιώργος Παπαδάκης μεγάλωσε γενιές Ελλήνων τηλεθεατών με την καθημερινή του δουλειά. Ήταν κορυφαίος στη δουλειά του και μαχητής. Πολεμούσε κάθε μέρα. Είναι δύσκολο να είσαι για δεκαετίες κορυφαίος και ο Παπαδάκης το πέτυχε και τον εκτιμούσαν όλοι και το αναγνώριζαν και σαν επαγγελματία και σαν άνθρωπο. Αποφάσισε το καλοκαίρι του 2025 να σταματήσει την καθημερινή του παρουσία στην τηλεόραση μετά από προσφορά δεκαετιών. Ο κύκλος της προσφοράς του όμως δεν είχε κλείσει. Η πρωινή ζώνη φέτος είναι διαφορετική και πιο φτωχή χωρίς την παρουσία του Παπαδάκη. Γιώργο σε ευχαριστούμε που μας συντρόφεψες, μας ενημέρωσες, μας μεγάλωσες. Επίσης Γιώργο κάποιοι από εμάς σε ευχαριστούμε και για έναν επιπλέον λόγο. Που μας εμπιστεύτηκες στην πιο απαιτητική ενημερωτική ζώνη και αυτό μας καθιέρωσε στη δημόσια σφαίρα και την πολιτική ζωή. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους συνοδοιπόρους του στη ζωή και τη δημοσιογραφία, στον Φοίβο, στον Αντώνη, στην Άννυ, σε όλα τα παιδιά της παραγωγής και τους συντελεστές».