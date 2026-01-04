Μητσοτάκης: Ο Γιώργος Παπαδάκης σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια
Μητσοτάκης: Ο Γιώργος Παπαδάκης σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για την απώλεια του δημοσιογράφου που άφησε έντονο αποτύπωμα στην πρωινή ενημέρωση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, αποχαιρετώντας έναν δημοσιογράφο που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, κάνοντας λόγο για έναν δημοσιογράφο που άφησε έντονο και διαχρονικό αποτύπωμα στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα επί τρεις δεκαετίες. Παράλληλα, απηύθυνε συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, καθώς και στους φίλους και συνεργάτες του.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: 

«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του»
