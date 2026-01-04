«Να μας λες από ψηλά Καλημέρα Ελλάδα»: Το Twitter αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Παπαδάκης Καλημέρα Ελλάδα Δημοσιογράφος

«Να μας λες από ψηλά Καλημέρα Ελλάδα»: Το Twitter αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Εκατοντάδες χρήστες του «X» (πρώην Twitter) έσπευσαν να κάνουν τη δική τους ανάρτηση για να τον αποχαιρετήσουν και να θυμηθούν στιγμές από τις εκπομπές του

«Να μας λες από ψηλά Καλημέρα Ελλάδα»: Το Twitter αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη
Η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη σε ηλικία 74 ετών έχει προκαλέσει θλίψη τόσο στον δημοσιογραφικό κόσμο όσο και στον κόσμο που για 34 χρόνια ξεκινούσε την ημέρα του με το «Καλημέρα Ελλάδα».

Χαρακτηριστικό είναι ότι από τα πρώτα λεπτά που κυκλοφόρησε η είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου, εκατοντάδες χρήστες του «X» (πρώην Twitter) έσπευσαν να κάνουν τη δική τους ανάρτηση για να τον αποχαιρετήσουν και να θυμηθούν στιγμές από τις εκπομπές του.

«Καλό ταξίδι να μας λες από ψηλά "Καλημέρα Ελλάδα"», γράφει τηλεθεατής, «Καλημέρα Ελλάδα έλεγες όταν εμείς ετοιμαζόμασταν να πάμε σχολείο», γράφει ένας χρήστης του X, ενώ άλλος λογαριασμός στο δημοφιλές μέσο αναφέρει ότι ήταν «λες και του έδινε ζωή η εκπομπή του».

«Καλό ταξίδι εκεί ψηλά γλυκέ άνθρωπε», «Έφυγε απ'τη ζωή ο άνθρωπος που μας συντρόφευε σε όλα τα άγουρα πρωινά μας ξυπνήματα από παιδιά», είναι μερικά ακόμα από τα post στο «X».

Το αντίο του X στον Γιώργο Παπαδάκη


