Ο Χρυσοχοΐδης αντάλλαξε ευχές και έδωσε δώρα στον τροχονόμο στο βαρέλι στην πλατεία Συντάγματος
Πρόκειται για τον τροχονόμο που ρυθμίζει την κυκλοφορία στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και Πανεπιστημίου, μπροστά από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία»
Τα καθιερωμένα δώρα στον τροχονόμο της πλατείας Συντάγματος, ο οποίος ρυθμίζει την κυκλοφορία από το χαρακτηριστικό «βαρέλι» στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και Πανεπιστημίου, μπροστά από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», προσέφερε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης αντάλλαξε ευχές για το νέο έτος με τους αστυνομικούς και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ενημερώθηκε και για την κυκλοφοριακή εικόνα των ημερών στο κέντρο της Αθήνας.
