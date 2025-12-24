Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε με κείμενο του Καστοριάδη γιατί έγραψε σε πολυτονικό το βιβλίο «Ρώμη»
Ο υπουργός Υγείας επισημαίνει ότι το πολυτονικό είναι «η ιστορική ορθογραφία της Ελληνικής Γλώσσης»
Τη λογική πίσω από την επιλογή του πολυτονικού συστήματος για τη συγγραφή του νέου του βιβλίου με τίτλο «Ρώμη» που χθες, Τρίτη, παρουσιάστηκε και στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ.
Ο υπουργός Υγείας αφού επισημαίνει ότι το πολυτονικό είναι «η ιστορική ορθογραφία της Ελληνικής Γλώσσης», στη συνέχεια παραθέτει ένα κείμενο του Κορνήλιου Καστοριάδη.
Με ρώτησαν αρκετοί χθες γιατί το βιβλίο μου είναι γραμμένο στο πολυτονικό, δηλ στην ιστορική ορθογραφία της Ελληνικής Γλώσσης. Απαντώ με αυτό το κείμενου του Κορνηλίου Καστοριάδου:
«Ἂν δὲν θέλετε, κύριοι τοῦ ὑπουργείου, νὰ κάνετε φωνητικὴ ὀρθογραφία, τότε πρέπει ν’ ἀφήσετε τοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύματα, γιατὶ αὐτοὶ ποὺ τοὺς βάλανε ξέρανε τὶ κάνανε. Δὲν ὑπῆρχαν στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά, γιατὶ ἁπλούστατα ὑπῆρχαν μέσα στὶς ἴδιες τὶς λέξεις. Αὐτοί, οἱ Κριαρᾶς καὶ οἱ ἄλλοι, τὰ κτήνη τὰ τετράποδα ποὺ ἔκαναν αὐτὲς τὶς μεταρρυθμίσεις —αὐτὸ παρακαλῶ νὰ γραφεῖ στὶς ἐφημερίδες— δὲν ξέρουν τὶ εἶναι γλώσσα. Δὲν ξέρουν αὐτὸ ποὺ γνώριζε ἡ κόρη μου στὰ τρία της χρόνια. Μάθαινε μία λέξη καὶ μετὰ ἔψαχνε γιὰ τὶς συγγενεῖς της. Αὐτὸ εἶναι μιὰ γλώσσα. Ἕνα μάγμα, ἕνα πλέγμα, ὅπου οἱ λέξεις παράγονται οἱ μὲν ἀπὸ τὶς δέ, ὅπου οἱ σημασίες γλιστρᾶνε ἀπὸ τὴ μία στὴν ἄλλη, εἶναι μιὰ ὀργανικὴ ἑνότητα ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν μπορεῖς νὰ βγάλεις καὶ νὰ κολλήσεις πράγματα, δυνάμει μιᾶς ψευτοκυβέρνησης, καθισμένος σ’ ἕνα γραφεῖο στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἡ κατάργηση τῶν τόνων καὶ τῶν πνευμάτων εἶναι ἡ κατάργηση τῆς ὀρθογραφίας, ποὺ εἶναι τελικὰ ἡ κατάργηση τῆς συνέχειας. Ἤδη, τὰ παιδιὰ δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν Καβάφη, Σεφέρη, Ἐλύτη, γιατὶ αὐτοὶ εἶναι γεμάτοι ἀπὸ τὸν πλοῦτο τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν. Δηλαδή, πᾶμε νὰ καταστρέψουμε ὅ,τι κτίσαμε. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραματικὴ μοίρα τοῦ σύγχρονου ἑλληνισμοῦ.
Κορνήλιος Καστοριάδης
