Συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ πριν την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, «οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, την οποία ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, καθώς και άλλων ανώτατων αξιωματούχων»