Συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ πριν την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κυριάκος Μητσοτάκης Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισραήλ

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, «οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, την οποία ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, καθώς και άλλων ανώτατων αξιωματούχων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τριμερούς διπλωματικής συνόδου κορυφής Ισραήλ - Ελλάδας - Κύπρου, την οποία φιλοξενεί ο Νετανιάχου στο ξενοδοχείο David Citadel, στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, οι κ.κ. Νετανιάχου και Μητσοτάκης «πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, την οποία ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, καθώς και άλλων ανώτατων αξιωματούχων».

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס בירושלים


Είχε προηγηθεί η συνάντηση, στη Ραμάλα, ανάμεσα στον κ. Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

