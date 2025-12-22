Συνάντηση Μητσοτάκη με Αμπάς στη Ραμάλα, θα ακολουθήσει τετ α τετ με Νετανιάχου και η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ
Μετά τη Ραμάλα ο Έλληνας πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ για τη συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς έχει το μεσημέρι της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια θα δει στην Ιερουσαλήμ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν να ακολουθήσει η τριμερής σύνοδος κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
Η επίσκεψη εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική της Ελλάδας να λειτουργεί ως αξιόπιστος και έντιμος συνομιλητής στην περιοχή με τον Έλληνα πρωθυπουργό να αναμένεται να επαναβεβαιώσει την πάγια ελληνική θέση υπέρ της πολιτικής διευθέτησης του Παλαιστινιακού και της λύσης των δύο κρατών.
Η Ελλάδα δηλώνει, επίσης, έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα στη Γάζα, τόσο σε ανθρωπιστικό επίπεδο και μέσω της ανοικοδόμησης, όσο και εξετάζοντας τη συμμετοχή της σε ενδεχόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, υπογραμμίζοντας τον ενεργό ρόλο της στη διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης και ασφάλειας.
Στο επίκεντρο των επαφών του πρωθυπουργού θα βρεθούν ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, ενέργειας, συνδεσιμότητας, πολιτικής προστασίας και καινοτομίας, με στόχο τη σταθερότητα και τη συλλογική ανθεκτικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Παράλληλα η σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο αναμένεται να στείλει σαφές μήνυμα πολιτικής σύμπλευσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Πηγές επισημαίνουν ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού επιβεβαιώνει τη συνέχεια και το βάθος των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, καθώς και τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στο τριμερές σχήμα συνεργασίας, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει νέα δυναμική μέσα από πρόσφατες συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας.
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα:
Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου στις 14.30 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου.
Στις 17.45 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο.
