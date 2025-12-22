Στην Ιερουσαλήμ ο Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο των επαφών άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια

Στο επίκεντρο της επίσκεψης η εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ και η τριμερής Σύνοδος Κορυφής με Κύπρο, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και συνάντηση στη Ραμάλα με τον Μαχμούντ Αμπάς για το Παλαιστινιακό και τη λύση των δύο κρατών