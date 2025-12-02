Στον εισαγγελέα και την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στέλνει η ΝΔ τους «υπερτυχερούς» του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντέδρασε η αντιπολίτευση
Η εξεταστική της Βουλής ζητά έλεγχο για τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη, ενώ εξετάζονται και φορολογικά στοιχεία μετά από πρόταση ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
Στην Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία εμφανίζονται παράλληλα να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια παραπέμπει η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.
Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε τη διαβίβαση στον εισαγγελέα αλλά και στον προϊστάμενο της Αρχής για το «μαύρο χρήμα» Χαράλαμπο Βουρλιώτη των καταθέσεων της αγρότισσας με την Ferrari Καλλιόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της μεγαλοκτηνοτρόφου Χρήστου Μαγειρία και του αγροτοσυνδικαλιστή Ανδρέα Στρατάκη που έχει γίνει γνωστός ως «χασάπης» προκειμένου όπως είπε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για «πραγματική τύχη» ή για παράνομη δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Στρατάκης είχε παραδεχθεί στην κατάθεση του στην εξεταστική πως συγγενικό του πρόσωπο είχε κερδίσει 2-3 φορές το λαχείο. Σε πρόσφατες δηλώσεις του διευκρίνισε πως πρόκειται για την κόρη του η οποία κέρδισε το 2017 ποσό περίπου 1 εκατ. ευρώ από το πρωτοχρονιάτικο λαχείο.
Επίσης, η κα Σεμερτζίδου είχε αναφέρει ότι ο σύντροφος κέρδιζε σε τυχερά παιχνίδια αλλά δεν ήταν σε θέση να θυμηθεί τα ακριβή ποσά.
Παράλληλα, η ΝΔ αποδέχθηκε την συμπληρωματική πρόταση που κατέθεσε ο κ. Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ζητηθούν και ενδεχόμενες εκθέσεις ελέγχου τον φορολογικών αρχών για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. «Αν διαπιστωθεί ότι τα λαχεία αυτά εμφανίστηκαν για να δικαιολογηθούν έσοδα τότε όντως κάτι μπορεί να υπάρχει» είπε ο κ. Κόκκαλης.
Αίσθηση πάντως προκάλεσε η στάση της αντιπολίτευσης που επέλεξε να απέχει από τη ψηφοφορία υποστηρίζοντας πως η παραπομπή των συγκεκριμένων προσώπων στην Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το ξέπλυμα αποτελεί… συγκάληψη και επικοινωνιακό πυροτέχνημα.
Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη είπε ότι το κόμμα της δεν συμμετέχει σε μια διαδικασία που ευτελίζει τις εργασίες της επιτροπής . “Απέχουμε από την κοροϊδία” ανέφερε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Βασίλης Κόκκαλης μίλησε για ευτελισμό της διαδικασίας ενώ για έγκλημα μίλησε η κα Διαμάντω Μανωλάκου (ΚΚΕ). Εν μέσω άτυπου διαγωνισμού βαρύτερης καταγγελίας που προκάλεσε αρκετά γέλια από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης και τα υπόλοιπα μέλη της μειοψηφίας δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία.
Η στάση της αντιπολίτευσης να αρνηθεί την παραπομπή των Σεμερτζίδου, Μαγειρία, Στρατάκης στην Δικαιοσύνη προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση της ΝΔ. Πηγές της πλειοψηφίας υποστηρίζουν ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ και των υπόλοιπων κομμάτων προκαλεί προβληματισμό και σοβαρά ερωτηματικά για το αν προσπαθούν να προστατέψουν συγκεκριμένα πρόσωπα. "Ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί η στάση του ΠΑΣΟΚ και της εισηγήτριας του Μιλένας Αποστολάκη, η οποία χαρακτήρισε την πρόταση της πλειοψηφίας «ευτελισμό της διαδικασίας», «επικοινωνιακό πυροτέχνημα» και «συγκάλυψη».
Πως είναι δυνατόν να θεωρείται συγκάλυψη η παραπομπή προσώπων στην Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το “ξέπλυμα μαύρου χρήματος”; Συγκάλυψη θα ήταν το ακριβώς αντίθετο. Αυτό δηλαδή που επέλεξε να κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Τα ερωτήματα, λοιπόν, και οι υπαινιγμοί που όλο το προηγούμενο διάστημα άφηναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης περί “υπερτυχερών” του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι δήθεν καλύπτονται από την ΝΔ, αντιστρέφονται” αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της αντιπολίτευσης και προσθέτουν: "Η πλειοψηφία κινείται από την πρώτη ημέρα των ερευνών στην βάση μιας βασικής αρχής: όλα και όλοι θα ερευνηθούν μέχρι τέλους.
Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι φοβούνται; Γιατί δεν θέλουν να παραπεμφθούν ο “χασάπης” και η “αγρότισσα με την Ferrari” στην Δικαιοσύνη; Γιατί δεν θέλουν να ελεγχθεί αν τα λαχεία που φέρονται να κέρδισαν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα ήταν θέμα καθαρής τύχης ή προϊόν άλλης δραστηριότητας;
Φοβούνται κάτι; Υπάρχει δικό τους στέλεχος που έχει κερδίσει το λαχείο; Απλά ερωτήματα θέτουμε που απαιτούν άμεσες απαντήσεις για να μην μένει καμία “σκιά”».
