Άδωνις Γεωργιάδης και Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο υπουργείο Υγείας για τον Ψηφιακό Βοηθό στο ΕΣΥ

Παρουσιάστηκε μία από τις πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), η είσοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της Υγείας - Πρώτη εφαρμογή στη γραμμή 1566