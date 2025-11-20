Βουλή: Ψηφίζαμε ΠΑΣΟΚ, όταν πέθανε ο Αντρέας πέθανε και το ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε στην εξεταστική ο «χασάπης»

Θύμα fake news η Μ. Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ

Ο διαπληκτισμός με τον Μπάρκα: «Μου έχετε διαλύσει το σπίτι»

Αναδίπλωση της αντιπολίτευσης για τον μάρτυρα

Πάντως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ η κυρίαεπέμεινε να ρωτά τον μάρτυρα για συνομιλίες που δεν αφορούν τον ίδιο, αλλά τον Γιώργο Ξυλούρη. «Δεν μπορώ να σας απαντήσω για κάποιον άλλο. Ρωτήσετε ό,τι θέλετε για εμένα και θα σας απαντήσω» ανέφερε ο κ. Στρατάκης. Ωστόσο η κα Αποστολάκη επέμεινε έως τέλος να υποβάλλει τις ίδιες ερωτήσεις σχολιάζοντας μάλιστα την σχέση του με τον «φραπέ» λέγοντας:«Δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι».Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ υπέπεσε στο σφάλμα να μεταφέρει στην εξεταστική ψευδή δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι οαποχώρησε σε δωρεά γλυπτού προς το Υπουργείο Εσωτερικών την περίοδο της θητείας του κ. Μάκη Βορίδη. Απαντώντας ο μάρτυρας για το συγκεκριμένο θέμα είπε: «μας πως είναι δυνατόν να το λέτε αυτό το πράγμα. Έχει απαντηθεί και έχει γραφτεί. Οι Ξυλούρηδες που έκαναν αυτή την δωρεά είναι αδέλφια επιχειρηματίες από την Αθήνα. Καμία σχέση με τον Γιώργο Ξυλούρη της Κρήτης. Είναι δυνατόν αυτός να έκανε δώρο ένα γλυπτό;».Κατά την διάρκεια την κατάθεσής του ο Ανδρέας Στρατάκης είχε και έντονο διαπληκτισμό με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑαπαντώντας σε ερωτήσεις του κ. Βασίλη Κόκκαλη, ο μάρτυρας είπε «από εσάς κ. Κόκκαλη δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν με έχετε κατηγορήσει για κάτι. Ο διπλανός σας όμως ο κ. Μπάρκας το έχει κάνει» για να πυροδοτηθεί ο εξής διάλογος:: Μου έχετε διαλύσει το σπίτι. Και εσύ προσωπικά από τα Αθηναϊκά πάνελ που βγαίνεις και ρητορεύεις.Εγώ; Η δικογραφία…: Πού αναφέρομαι στην δικογραφία. Πού αναφέρομαι; Μου έχετε διαλύσει το σπίτι. Μας έχετε στοχοποιήσει. Τι νομίζετε; Ότι το σπίτι μας είναι μπες βγες; Πείτε μου μια κατηγορία. Πείτε μου πού αναφέρομαι στην δικογραφία, έστω μια αναφορά στο όνομά μου.: Να ανακαλέσει ο μάρτυραςΔεν ανακαλώ τίποτα. Όταν βγαίνεις στα τηλεοπτικά πάνελ και λες «ο χασάπης ο εγκληματίας»Να μου μιλάς στον πληθυντικό.Πάντως, η εξέλιξη και το περιεχόμενο της κατάθεσης του κ. Στρατάκη φαίνεται πως οδηγεί την αντιπολίτευση σε αναδίπλωση της αρχικής θέσης που είχε για τον συγκεκριμένο μάρτυρα. Υπενθυμίζεται πως τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης απέδιδαν στον μάρτυρα το προσωνύμιο «χασάπης» και τον τοποθετούσαν στον πυρήνα μιας «εγκληματικής οργάνωσης» η οποία λυμαίνονταν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ή τις κατεύθυνε για αύξηση της εκλογικής επιρροής της ΝΔ.Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚπαραδέχθηκε ότι «δεν είστε κατηγορούμενος για κάτι», ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑέσπευσε να τονίσει ότι «εγώ δεν σας έχω κατηγορήσει ποτέ». Από το ΚΚΕ η κυρίαανέφερε ότι δεν έχει προκύψει κάτι επιβαρυντικό για τον μάρτυρα, γι αυτό και το ΚΚΕ δεν τον συμπεριέλαβε στην δική του λίστα μαρτύρων. Αντίστοιχα και ο εισηγητής της Νέας Αριστεράςείπε πως «στην δικογραφία δεν υπάρχει καμία αναφορά στο όνομά σας».