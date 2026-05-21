Βίντεο: Αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων ζήτησε φακελάκι από ασθενή - Γεωργιάδης: Θα απομακρυνθεί από το ΕΣΥ
Στο βίντεο φαίνεται ο γιατρός να λέει «να δώσουμε 150 ευρώ», περιγράφοντας και... οδηγίες για να δοθούν τα χρήματα - «Σιχαίνομαι το φακελάκι που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο, ζητώ συγγνώμη από την ασθενή» γράφει ο υπουργός Υγείας
Αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο του ΕΣΥ ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή «για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν», όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο εν λόγω γιατρός εργάζεται στο ογκολογικό νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων.
Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του στο Χ ο κ. Γεωργιάδης, η κίνηση του αναισθησιολόγου να ζητήσει χρήματα από την ασθενή έχει καταγραφεί σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.
Στο βίντεο φαίνεται ο γιατρός να λέει «να δώσουμε 100 ευρώ», περιγράφοντας και... οδηγίες για να δοθεί το φακελάκι.
Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε από τη διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες «ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ».
«Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.
❗ Αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο του ΕΣΥ ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή «για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν», όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Όλη η ανάρτηση του Άδωνι ΓεωργιάδηΠριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή.
