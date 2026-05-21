Βίντεο: Αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων ζήτησε φακελάκι από ασθενή - Γεωργιάδης: Θα απομακρυνθεί από το ΕΣΥ
ΕΛΛΑΔΑ
Άδωνις Γεωργιάδης Άγιοι Ανάργυροι Νοσοκομείο Γιατρός Φακελάκι Ασθενής Αναισθησιολόγος

Βίντεο: Αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων ζήτησε φακελάκι από ασθενή - Γεωργιάδης: Θα απομακρυνθεί από το ΕΣΥ

Στο βίντεο φαίνεται ο γιατρός να λέει «να δώσουμε 150 ευρώ», περιγράφοντας και... οδηγίες για να δοθούν τα χρήματα - «Σιχαίνομαι το φακελάκι που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο, ζητώ συγγνώμη από την ασθενή» γράφει ο υπουργός Υγείας

Βίντεο: Αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων ζήτησε φακελάκι από ασθενή - Γεωργιάδης: Θα απομακρυνθεί από το ΕΣΥ
401 ΣΧΟΛΙΑ
Αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο του ΕΣΥ ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή «για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν», όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εν λόγω γιατρός εργάζεται στο ογκολογικό νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του στο Χ ο κ. Γεωργιάδης, η κίνηση του αναισθησιολόγου να ζητήσει χρήματα από την ασθενή έχει καταγραφεί σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

Στο βίντεο φαίνεται ο γιατρός να λέει «να δώσουμε 100 ευρώ», περιγράφοντας και... οδηγίες για να δοθεί το φακελάκι.

@protothema.gr

❗ Αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο του ΕΣΥ ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή «για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν», όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr




Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε από τη διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες «ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ».

«Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Κλείσιμο


Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή.
401 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης