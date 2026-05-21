Επιχείρηση «θετική ατζέντα» από την κυβέρνηση με έργα, υποδομές και μετρήσιμα αποτελέσματα
Η λέξη που επιστρέφει όλο και πιο συχνά στο κυβερνητικό λεξιλόγιο είναι μία: «παραδοτέα». Και μόνο τυχαίο δεν είναι, γιατί κουμπώνει και με την οδηγία στα «φύλλα πορείας» που μοίρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα γίνει σημαία στην προεκλογική εκστρατεία: «το είπαμε – το κάναμε».
Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι μετά από μια περίοδο υψηλής πολιτικής πίεσης, η δημόσια συζήτηση πρέπει να επιστρέψει στα μετρήσιμα στοιχεία: τι έγινε, τι παραδόθηκε και τι αλλάζει στην καθημερινότητα των πολιτών.
Και η θετική ατζέντα έργων και παρεμβάσεων με ορατό αποτύπωμα, θα κυριαρχήσει στα προσεχώς. Πρώτο παράδειγμα ο Ε65. Ένας αυτοκινητόδρομος που για χρόνια έμενε ημιτελής, με διακοπές χρηματοδότησης, προσφυγές και συνεχείς καθυστερήσεις, μετατρέπεται πλέον σε κομβικό άξονα που συνδέει τη Στερεά Ελλάδα με τη Δυτική Μακεδονία. H πρόοδος κατασκευής έχει φτάσει στο 95% και απομένει μόνο το τελευταίο και τεχνικά δυσκολότερο βόρειο τμήμα, μήκους περίπου 46 χιλιομέτρων, από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Για το Μαξίμου, η ολοκλήρωση του Ε65 δεν είναι απλώς ένα οδικό έργο. Είναι ένα πολιτικό σύμβολο αποτελεσματικότητας.
Το ίδιο ισχύει και για το Μετρό Θεσσαλονίκης. Ένα project που για δεκαετίες αποτελούσε ανέκδοτο της δημόσιας ζωής, μετατρέπεται τώρα σε βασικό κυβερνητικό επιχείρημα. Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς — Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα — αναμένεται πιθανότατα έως το τέλος Ιουλίου.
Στο ίδιο πακέτο «παραδοτέων» εντάσσονται το Flyover της Θεσσαλονίκης, η Πατρών – Πύργου, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι ανακαινίσεις νοσοκομείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και η επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών του gov.gr. Στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι η συσσώρευση αυτών των έργων δημιουργεί σταδιακά ένα νέο πολιτικό αφήγημα: «λιγότερα λόγια, περισσότερα αποτελέσματα».
Την ίδια γραμμή έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Direct και στον Γιώργο Ευγενίδη, επέμεινε ότι στο τέλος της ημέρας οι πολίτες αξιολογούν κυβερνήσεις με βάση τα παραδοτέα και όχι τις κραυγές της καθημερινής αντιπαράθεσης.
Στη «βιτρίνα» της κάλπηςΟ πρωθυπουργός επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος στην ατζέντα της δημόσιας συζήτησης, από την πολιτική ένταση και τη διαρκή σεναριολογία, στα έργα που ολοκληρώνονται και στην εικόνα μιας κυβέρνησης που «παράγει αποτέλεσμα». Το μήνυμα εκπέμφθηκε ξανά από την εκδήλωση στο αμαξοστάσιο στα Σεπόλια, από όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδειξε μαζί με μια από τις σελίδες των δεσμεύσεων στο προεκλογικό πρόγραμμα του 2023 και τον τρόπο με τον οποίο θέλει όλη η Νέα Δημοκρατία να τρέξει την καμπάνια για την εθνική κάλπη. «Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1.000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1.076. Το είπαμε και το κάναμε», σημείωσε.
@protothema.gr ❗ Μητσοτάκης: Φτάσαμε στα 1.076 νέα λεωφορεία, το είπαμε και το κάναμε ▪️ Με αιχμή τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κεντρικό σύνθημα το «το είπαμε, το κάναμε», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και επιτάχυνσης των αλλαγών στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα», στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων. #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Οι περιοδείεςΤο στίγμα Μητσοτάκη αποτυπώθηκε και στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. «Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά», είπε ο πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα ότι το Μαξίμου δεν σκοπεύει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση αλλά να επιμείνει στη στρατηγική της διακυβέρνησης και της παραγωγής έργου.
@protothema.gr ❗ Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά ◾Το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο. #protothema #news #mitsotakis #tasoulas #tiktokgreece #greektikok ♬ original sound - protothema.gr
Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός επενδύει πλέον σχεδόν αποκλειστικά στις περιοδείες με αναπτυξιακό και θεσμικό αποτύπωμα. Σήμερα στη Λακωνία θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ, ένα από τα σημαντικότερα έργα υγειονομικών υποδομών στην περιοχή. Το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μυστρά και των Μουσειακών Εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η πολιτική πίεση δεν εξαφανίζεται. Πιστεύουν όμως ότι ο μόνος τρόπος να περιοριστεί η φθορά είναι ένας: να γεμίσει η κυβερνητική βιτρίνα με έργα που παραδίδονται.
