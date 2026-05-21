Μυτιληναίος: Από θέση ισχύος η Metlen στη νέα φάση ανάπτυξης, στόχος EBITDA 2 δισ. ευρώ
Μεσοπρόθεσμος στόχος EBITDA 2 δισ. ευρώ - Έως 1,15 δις για το 2026 - Επενδυτική ώθηση σε αλουμίνα, γάλλιο, αποθήκευση ενέργειας - Σχέδιο για την αυτόνομη εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο χρηματιστήριο
Με μήνυμα συνέχειας της αναπτυξιακής πορείας, αλλά και ξεκάθαρη παραδοχή για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο όμιλος, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας για τη Metlen κατά την τοποθέτησή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Ο επικεφαλής της εταιρείας περιέγραψε το 2025 ως χρονιά-ορόσημο για τη μετεξέλιξη της Metlen σε έναν ισχυρό διεθνή βιομηχανικό και ενεργειακό όμιλο, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις πιέσεις από το ασταθές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, η εταιρεία διατήρησε την αναπτυξιακή της δυναμική, ενίσχυσε τη στρατηγική της θέση και προχωρά σε ένα νέο επενδυτικό και επιχειρησιακό κεφάλαιο.
Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen επανέλαβε τη δέσμευση της διοίκησης για τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ για το 2026 εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εταιρεία θα πετύχει πλήρη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας, με EBITDA μεταξύ 1 και 1,15 δισ. ευρώ, ενδεχομένως σε νέο ιστορικό υψηλό.
Όπως ανέφερε, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, οι ενεργειακές αγορές παρέμειναν ευάλωτες στις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ οι αγορές μετάλλων επηρεάστηκαν από τις μεταβαλλόμενες αλυσίδες εφοδιασμού και τη συνολική αναδιάρθρωση του βιομηχανικού τοπίου. Παρά τις πιέσεις, η διαφοροποιημένη στρατηγική της Metlen αποδείχθηκε ανθεκτική, επιτρέποντας στην εταιρεία να διαχειριστεί αποτελεσματικά την αβεβαιότητα και να συνεχίσει τις επενδύσεις της στους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας.
Σε οικονομικό επίπεδο, ο όμιλος κατέγραψε ισχυρή αύξηση εσόδων, τα οποία ανήλθαν στα 7,1 δισ. ευρώ, χάρη στη θετική πορεία των βασικών δραστηριοτήτων του. Ωστόσο, ο κ. Μυτιληναίος αναγνώρισε ότι η κερδοφορία επηρεάστηκε από προβλήματα εκτέλεσης σε ορισμένα ενεργειακά έργα, καθώς και από τον χρονισμό της εναλλαγής χαρτοφυλακίου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως τόνισε, οι προκλήσεις αυτές οδήγησαν τη διοίκηση στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, στη βελτίωση της πειθαρχίας εκτέλεσης έργων και στην αναβάθμιση των διαδικασιών σχεδιασμού.
Ο ίδιος ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες που προέκυψαν, επισημαίνοντας ότι ορισμένα ζητήματα θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί νωρίτερα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η εταιρεία προχώρησε σε οργανωτικές παρεμβάσεις, ενίσχυση λογοδοσίας και βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών, ώστε να δημιουργηθούν πιο ισχυρές βάσεις για το μέλλον.
Αναφερόμενος στη στρατηγική ανάπτυξης, σημείωσε ότι η ενέργεια και τα μέταλλα παραμένουν οι δύο βασικοί πυλώνες του ομίλου, με παράλληλη ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στους τομείς των κυκλικών μετάλλων, της άμυνας, των υποδομών και της METKA.
Στον ενεργειακό τομέα, η Metlen ενίσχυσε τη θέση της ως ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία, διευρύνοντας τις δραστηριότητές της ενώ η Protergia κινήθηκε προς την επίτευξη των στόχων μεριδίου αγοράς. Η παρουσία της εταιρείας στο φυσικό αέριο και το LNG παρέμεινε κρίσιμη για την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια. Παράλληλα, το έργο αποθήκευσης δυναμικότητας 330 MW — από τα μεγαλύτερα αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης στην Ευρώπη — βρίσκεται σε φάση commissioning και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το τρίτο τρίμηνο του 2026.
Ο όμιλος όπως αναφέρθηκε υλοποιεί παράλληλα 87 εργοταξιακά έργα σε 11 χώρες, που περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα, έργα αποθήκευσης ενέργειας και υποδομές δικτύων και data center.
Στον τομέα των μετάλλων, ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των επενδύσεων σε αλουμίνα και γάλλιο. Η επέκταση του διυλιστηρίου αλουμίνας από 865.000 τόνους σε 1,25 εκατ. τόνους βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο πλήρους λειτουργίας το τέλος του 2027, ενώ η πιλοτική μονάδα γαλλίου έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και η κύρια εγκατάσταση προχωρά με ορίζοντα ολοκλήρωσης επίσης το 2027.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα κυκλικά μέταλλα, σημειώνοντας ότι η πιλοτική μονάδα έχει ολοκληρωθεί κατά 65% και αναμένεται να λειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του 2027, με παραγωγή οξειδίων χαλκού, νικελίου, κοβαλτίου και ψευδαργύρου.
