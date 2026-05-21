Με διευρύνσεις πολλών ταχυτήτων η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού
Σήμερα η ανακοίνωση 20 ονομάτων που δηλώνουν συμμετοχή στην «πράσινη» μάχη - Ανησυχία για τα επόμενα γκάλοπ
Στη διεύρυνση της μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση επενδύει το ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει στραμμένο το βλέμμα του αυτές τις ώρες, τόσο στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα όσο και στο κόμμα Καρυστιανού που κάνει σήμερα τα «αποκαλυπτήρια» από τη Θεσσαλονίκη.
Στην Αθήνα, ηγεσία και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, επιχειρούν να συντονίσουν τα βήματά τους για την πανελλαδική εξόρμηση από την προσεχή εβδομάδα, γνωρίζοντας ότι η πρώτη καταγραφή του «αποτυπώματος» Τσίπρα και Καρυστιανού στα γκάλοπ μπορεί να κουνήσει τη βελόνα, όχι απαραίτητα προς την κατεύθυνση που επιδιώκουν όλο το τελευταίο διάστημα.
Σήμερα ο Κώστας Σκανδαλίδης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη θα ανακοινώσει άλλα 20 ονόματα ανθρώπων που δηλώνουν συμμετοχή στην «πράσινη» μάχη για την «πολιτική αλλαγή». Πρόκειται για ανθρώπους από διάφορους χώρους, όπως είναι ο συνταγματολόγος Ανδρέας Δημητρόπουλος και άλλοι με ξεχωριστή παρουσία στον τομέα τους. Οι προσχωρήσεις ή οι «επιστροφές» νυν βουλευτών από άλλους χώρους που συζητούνται έντονα, εφόσον «κλειδώσουν», θα ανακοινωθούν από τη Χαριλάου Τρικούπη σε επόμενη φάση.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο «επιστροφής» στο ΠΑΣΟΚ, της Θεοδώρας Τζάκρη, παρά το «απαγορευτικό» ένταξης στα ψηφοδέλτια του κόμματος για όσους έχουν ήδη συμπληρώσει 20 έτη κοινοβουλευτικής εμπειρίας- η φόρμουλα που εξετάζεται είναι της «συνεργαζόμενης» δύναμης.
Η κινητικότητα σε κάθε εκλογική περιφέρεια από την εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού θα κρίνει, έτσι κι αλλιώς στη συνέχεια, το βηματισμό και τις επιλογές της Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με τις «μεταγραφές» από όμορους χώρους και τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων- όπως στην Α’ Πειραιά, όπου ακούγεται η κάθοδος του Ευάγγελου Αποστολάκη και στη Β’ Πειραιά, όπου αυτή τη φορά η νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη δεν αποκλείεται να διεκδικήσει την επανεκλογή της με το ΠΑΣΟΚ.
Για το κόμμα Τσίπρα εν τω μεταξύ η αντίδραση από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι πάντα ίδια, αφού διαφέρουν οι τόνοι της επίθεσης. Χθες πάντως ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας στον Κύκλο Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου απάντησε σε ερώτηση για την πολιτική συγκυρία και το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα, ότι: «Το 41% το πήρε η Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό τον Τσίπρα και με αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Τσίπρα. Άρα, το να λέει σήμερα "παραμερίστε, για να περάσω", νομίζω, δεν στοιχειοθετείται βάσει των προηγούμενων επιδόσεών του. Τη βολεύει τη Νέα Δημοκρατία και το λένε ευθαρσώς, χωρίς να τους βασανίσουν, το λένε μόνοι τους. Ο προοδευτικός κόσμος της χώρας και όποιος κόσμος ό,τι και αν ψήφισε και θέλει αλλαγή και σταθερότητα, θα πάει στις κάλπες. Εκείνη την ώρα, ή θα πάνε σε μία ψήφο διαμαρτυρίας ή σε μία ψήφο κυβερνητική. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια κυβερνητική επιλογή που μπορεί να φέρει και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα. Μην επιλέξετε την αποχή, μην επιλέξετε την ψήφο διαμαρτυρίας, γιατί στο τέλος βολεύουν τη σημερινή κατάσταση».
Ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι το μοντέλο εσόδων και ανάπτυξης που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι μη βιώσιμο και επαναλαμβάνει ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να οδηγηθεί η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. «Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που μας έφερε στα όρια το 2009, είναι το κόμμα που τελείωσαν τα μνημόνια και είχε μια μεγάλη ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης και, αντί να βοηθήσει τη χώρα να πάει μπροστά μία δεκαετία, την πάει ξανά πίσω. Άρα, πρέπει στις εκλογές να πάρει ένα μήνυμα και το ταμείο να είναι βαρύ εις βάρος της. Αυτό υπηρετώ και για αυτό αγωνίζομαι. Αγωνίζομαι για να πάνε στην αντιπολίτευση και να πληρώσουν ακριβά το μάρμαρο των χαμένων ευκαιριών».
Να σημειωθεί ότι είναι θέμα ωρών η κατάθεση μήνυσης από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ με αφορμή το πλάνο της Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και της Εξεταστικής για τις υποκλοπές δεν αποκλείεται στο «τέλος της ημέρας» η κατάθεση και πρότασης μομφής εναντίον της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, όταν η Χαριλάου Τρικούπη κρίνει ότι είναι κατάλληλη η «ώρα».
