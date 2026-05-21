Ποιοι ήταν οι Καταριανοί με τις κελεμπίες που βρέθηκαν στη Βουλή και τράβηξαν τα βλέμματα, δείτε εικόνες
Μια ασυνήθιστη εικόνα καταγράφηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή.
Όπως φαίνεται στις εικόνες που κατέγραψε ο φωτογράφος του πρακτορείου Eurokinissi, Γιώργος Κονταρίνης, άνδρες με παραδοσιακές αραβικές φορεσιές βρέθηκαν στα έδρανα δίπλα στο προεδρείο, τραβώντας τα βλέμματα βουλευτών και επισκεπτών.
Σύμφωνα με πληροφορίες από κοινοβουλευτικές πηγές, επρόκειτο για επίσημη αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Σούρα του Κράτους του Κατάρ, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα από τις 20 μέχρι τις 23 Μαΐου.
Τα μέλη της αποστολής παρακολούθησαν από κοντά στιγμές από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας από τα έδρανα αριστερά του προεδρείου, ενώ την υποδοχή τους ανέλαβε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος απηύθυνε και σχετική προσφώνηση καλωσορίσματος.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες στην Ελλάδα βρίσκονται τρία μέλη της Σούρα μαζί με τέσσερις συνεργάτες τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής στη χώρα μας θα έχουν συναντήσεις με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας Ελλάδας - Κατάρ, καθώς και με την πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Διονυσία Αυγερινοπούλου.
Ποιοι ήταν οι άνδρες με τις κελεμπίες
