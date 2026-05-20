Η γραμμή του Πάσπαλι, ο «βομβαρδισμός» του Σάρας, η Ταού και η Μονακό: Ο Ολυμπιακός και τα ελληνικά Final-4 της Euroleague, βίντεο

Η Ελλάδα έχει φιλοξενήσει 3 Final-4 της Euroleague αλλά ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να προκριθεί - Τα κατάφερε με την 4η





Η Ελλάδα έχει φιλοξενήσει από το 1993 έως το 2007 τρεις φορές το Final-4 αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε καταφέρει να φτάσει έως την τετράδα.



ΣΕΦ αλλά ο «οικοδεσπότης» Ολυμπιακός δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λιμόζ η οποία κατέκτησε και την κούπα στο Φάληρο.



Το 3ο παιχνίδι των playoffs ανάμεσα στη Λιμόζ και στον Ολυμπιακό έμεινε στην ιστορία για την γραμμή που πάτησε ο Ζάρκο Πάσπαλι.







Το 2000 η Ελλάδα παίρνει το Final-4 και το «Παλατάκι» του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες του για να το φιλοξενήσει. O Ολυμπιακός θα μείνει εκτός από τη φάση των «16» από την Ολίμπια με 2-1.



Τότε στην ομάδα της Σλοβενίας έπαιζε ο Σάρας Γιασικεβίτσιους ο οποίος στο 3ο και καθοριστικό ματς πέτυχε 7/7 τρίποντα κόντρα στον Ολυμπιακό.



Το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη είχε κατακτήσει ο Παναθηναϊκός.



Η τελευταία φορά, έως φέτος, που η Ελλάδα διοργάνωσε το Final-4 ήταν το 2007 στο ΟΑΚΑ, στην έδρα του Παναθηναϊκού ο οποίος και το κατέκτησε κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Παπαλουκά.



Ο Ολυμπιακός είχε αποκλειστεί στα προημιτελικά με 2-0 από την Ταού Κεράμικα του Μπόζινταρ Μάλκοβιτς. Ο Σέρβος ήταν προπονητής και της Λιμόζ όταν απέκλεισε τον Ολυμπιακό το 1993.



Επίσης ο Γιούρι Ζντοβτς ήταν μέλος και της Λιμόζ του 1993 αλλά και της Ολίμπια του 2000.



Φέτος ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Final-4 στην Ελλάδα (T-Center, 22-24/5) και θέλει να γίνει η 2η ελληνική ομάδα που κατακτά εντός της χώρας.