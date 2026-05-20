Η σχέση της χώρας με τον ηλεκτρισμό, την τεχνολογία και τη μετάβαση στη σημερινή εποχή της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης
Η γραμμή του Πάσπαλι, ο «βομβαρδισμός» του Σάρας, η Ταού και η Μονακό: Ο Ολυμπιακός και τα ελληνικά Final-4 της Euroleague, βίντεο
Η γραμμή του Πάσπαλι, ο «βομβαρδισμός» του Σάρας, η Ταού και η Μονακό: Ο Ολυμπιακός και τα ελληνικά Final-4 της Euroleague, βίντεο
Η Ελλάδα έχει φιλοξενήσει 3 Final-4 της Euroleague αλλά ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να προκριθεί - Τα κατάφερε με την 4η
Ο Ολυμπιακός προκρίνεται για πρώτη φορά σε Final-4 της Euroleague σε ελληνικό έδαφος.
Η Ελλάδα έχει φιλοξενήσει από το 1993 έως το 2007 τρεις φορές το Final-4 αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε καταφέρει να φτάσει έως την τετράδα.
Η αρχή έγινε το 1993. Το Final-4 θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ αλλά ο «οικοδεσπότης» Ολυμπιακός δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λιμόζ η οποία κατέκτησε και την κούπα στο Φάληρο.
Το 3ο παιχνίδι των playoffs ανάμεσα στη Λιμόζ και στον Ολυμπιακό έμεινε στην ιστορία για την γραμμή που πάτησε ο Ζάρκο Πάσπαλι.
Το 2000 η Ελλάδα παίρνει το Final-4 και το «Παλατάκι» του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες του για να το φιλοξενήσει. O Ολυμπιακός θα μείνει εκτός από τη φάση των «16» από την Ολίμπια με 2-1.
Τότε στην ομάδα της Σλοβενίας έπαιζε ο Σάρας Γιασικεβίτσιους ο οποίος στο 3ο και καθοριστικό ματς πέτυχε 7/7 τρίποντα κόντρα στον Ολυμπιακό.
Το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη είχε κατακτήσει ο Παναθηναϊκός.
Η τελευταία φορά, έως φέτος, που η Ελλάδα διοργάνωσε το Final-4 ήταν το 2007 στο ΟΑΚΑ, στην έδρα του Παναθηναϊκού ο οποίος και το κατέκτησε κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Παπαλουκά.
Η Ελλάδα έχει φιλοξενήσει από το 1993 έως το 2007 τρεις φορές το Final-4 αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε καταφέρει να φτάσει έως την τετράδα.
Η αρχή έγινε το 1993. Το Final-4 θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ αλλά ο «οικοδεσπότης» Ολυμπιακός δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λιμόζ η οποία κατέκτησε και την κούπα στο Φάληρο.
Το 3ο παιχνίδι των playoffs ανάμεσα στη Λιμόζ και στον Ολυμπιακό έμεινε στην ιστορία για την γραμμή που πάτησε ο Ζάρκο Πάσπαλι.
Το 2000 η Ελλάδα παίρνει το Final-4 και το «Παλατάκι» του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες του για να το φιλοξενήσει. O Ολυμπιακός θα μείνει εκτός από τη φάση των «16» από την Ολίμπια με 2-1.
Τότε στην ομάδα της Σλοβενίας έπαιζε ο Σάρας Γιασικεβίτσιους ο οποίος στο 3ο και καθοριστικό ματς πέτυχε 7/7 τρίποντα κόντρα στον Ολυμπιακό.
Το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη είχε κατακτήσει ο Παναθηναϊκός.
Η τελευταία φορά, έως φέτος, που η Ελλάδα διοργάνωσε το Final-4 ήταν το 2007 στο ΟΑΚΑ, στην έδρα του Παναθηναϊκού ο οποίος και το κατέκτησε κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Παπαλουκά.
Ο Ολυμπιακός είχε αποκλειστεί στα προημιτελικά με 2-0 από την Ταού Κεράμικα του Μπόζινταρ Μάλκοβιτς. Ο Σέρβος ήταν προπονητής και της Λιμόζ όταν απέκλεισε τον Ολυμπιακό το 1993.
Επίσης ο Γιούρι Ζντοβτς ήταν μέλος και της Λιμόζ του 1993 αλλά και της Ολίμπια του 2000.
Φέτος ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Final-4 στην Ελλάδα (T-Center, 22-24/5) και θέλει να γίνει η 2η ελληνική ομάδα που κατακτά εντός της χώρας.
Επίσης ο Γιούρι Ζντοβτς ήταν μέλος και της Λιμόζ του 1993 αλλά και της Ολίμπια του 2000.
Φέτος ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Final-4 στην Ελλάδα (T-Center, 22-24/5) και θέλει να γίνει η 2η ελληνική ομάδα που κατακτά εντός της χώρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα