Σκληρό βίντεο: Οργή στη Βρετανία για σαδίστρια βρεφονηπιοκόμο που κακοποιούσε συστηματικά μωρά και νήπια

Ο ίδιος κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι δίνει υπερβολική έμφαση στη μείωση του κόστους και όχι στην προστασία των αρχών του δικαστικού συστήματος.Μητέρα παιδιού που υπέστη σοβαρούς μώλωπες από τη δράση της Λέτσκα δήλωσε ότι έμεινε «εντελώς άφωνη» όταν πληροφορήθηκε την απέλαση της 23χρονης, αποκαλύπτοντας ότι το παιδί της εξακολουθεί να είναι τραυματισμένο ψυχολογικά.Οι οικογένειες των θυμάτων ενημερώθηκαν λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από την απέλαση της καταδικασμένης, γεγονός που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. Η βουλευτής του Τούικενχαμ Munira Wilson χαρακτήρισε την απόφαση «εξοργιστική».Κατά τη διάρκεια της δίκης της, η Λέτσκα επιχείρησε να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της υποστηρίζοντας ότι υπέφερε από στέρηση ύπνου επειδή κάπνιζε κάνναβη όλη τη νύχτα με τον σύντροφό της.«Δεν θυμάμαι τι έκανα επειδή κάπνιζα κάνναβη και είχε επηρεάσει τη μνήμη μου», είχε πει στο δικαστήριο.Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι η 23χρονη κακοποιούσε παιδιά και σε δεύτερο παιδικό σταθμό. Η δράση της αποκαλύφθηκε όταν στάλθηκε σπίτι αφού διαπιστώθηκε ότι τσιμπούσε επανειλημμένα παιδιά.Οι πρώτες καταγγελίες από γονείς για ανεξήγητους τραυματισμούς στα παιδιά τους ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2024. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του σταθμού στο Τούικενχαμ δεν είχαν αντιληφθεί ότι υπεύθυνη ήταν η Λέτσκα, η οποία συνέχισε να εργάζεται με παιδιά κάτω των δύο ετών μέχρι τη σύλληψή της στις 28 Ιουνίου 2024.Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που προβλήθηκαν στο δικαστήριο έδειξαν τη Λέτσκα να ατμίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο σε χώρο όπου κοιμόντουσαν βρέφη, ενώ υπήρχε τουλάχιστον ένα παιδί μέσα στο δωμάτιο.Άλλο βίντεο από αστυνομική ανάκριση προκάλεσε επίσης αίσθηση, καθώς η 23χρονη εμφανιζόταν αδιάφορη και χωρίς συναισθηματική αντίδραση μπροστά στις κατηγορίες. Σε ένα απόσπασμα, φαινόταν να παίζει με τα μαλλιά της ενώ οι αστυνομικοί τη ρωτούσαν για ένα βρέφος που έκλαιγε πάνω σε στρώμα.Όταν δεν απάντησε, γυναίκα αστυνομικός τη ρώτησε ειρωνικά: «Συγγνώμη, σε κουράζω;».Σε άλλο σημείο της ανάκρισης, η Πολωνή κατηγορούμενη απαντούσε επανειλημμένα «κανένα σχόλιο» σε όλες τις ερωτήσεις των αστυνομικών.Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Λέτσκα δεν έδειξε σχεδόν καμία αντίδραση ούτε όταν της παρουσιάστηκαν φωτογραφίες με τραυματισμούς παιδιών που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα της.Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι δεν είχε προκύψει κανένα ζήτημα ασφαλείας κατά την πρόσληψή της.Γονείς των θυμάτων είχαν δηλώσει στο παρελθόν ότι αισθάνονται «συντριπτικές ενοχές» επειδή εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό Riverside Nursery, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.Ένας πατέρας κατέθεσε ότι η σύζυγός του θεωρούσε πως η Λέτσκα ήταν ικανή ακόμη και να σκοτώσει παιδί, μια αναφορά που φέρεται να λύγισε στιγμιαία την μέχρι τότε ανέκφραστη κατηγορούμενη.«Η σύζυγός μου πιστεύει ότι αν δεν είχε συλληφθεί, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει πολύ σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και να είχε σκοτώσει παιδί, ρίχνοντας βρέφη με το κεφάλι μέσα στις κούνιες ή κλωτσώντας τα», ανέφερε.Κατά την ανακοίνωση της ποινής τον Σεπτέμβριο, η δικαστής είχε δηλώσει ότι η Λέτσκα δεν θα πρέπει να εργαστεί ποτέ ξανά με παιδιά ή άλλους ευάλωτους ανθρώπους.«Διαπράξατε επανειλημμένες πράξεις αδικαιολόγητης βίας. Τσιμπούσατε, χαστουκίζατε, γρονθοκοπούσατε και κλωτσούσατε τα παιδιά. Τραβούσατε τα αυτιά, τα μαλλιά και τα δάχτυλα των ποδιών τους. Ρίχνατε παιδιά με το κεφάλι μέσα στις κούνιες. Προκαλέσατε μώλωπες και επίμονα κόκκινα σημάδια», είχε πει η δικαστής.«Όταν διαπράττατε αυτές τις πράξεις κακοποίησης, κοιτούσατε γύρω σας για να βεβαιωθείτε ότι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δεν σας παρακολουθούσαν. Συχνά τα παιδιά ήταν ήρεμα και έπαιζαν πριν τους προκαλέσετε εσκεμμένα πόνο, κάνοντάς τα να κλαίνε και να σφαδάζουν. Ξανά και ξανά παρακολουθούσατε ψύχραιμα τον πόνο και την οδύνη που προκαλούσατε. Η εγκληματική σας συμπεριφορά μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί σαδιστική».