Η πιο κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο 6 Ιουνίου: Παίρνει αποφάσεις μετά το κόμμα Τσίπρα
Ερωτηματικό παραμένει εάν θα συμμετάσχει ο Παύλος Πολάκης
Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα συνεδριάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα θα έχει συγκληθεί και η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.
Το είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος ότι οι συνεδριάσεις θα γίνουν μετά τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα, ώστε να υπάρχουν όλα τα δεδομένα.
Ένα ερώτημα είναι εάν θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις ο Παύλος Πολάκης, καθώς υπάρχει διάσταση απόψεων για το εάν μετά την διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει χάσει και την θέση του στα κομματικά όργανα, όπως ανέφερε δημοσίως ο Σωκράτης Φάμελλος.
