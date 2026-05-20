Βαρδακαστάνης: Αύριο το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέο κύμα διεύρυνσης, τα ψηφοδέλτια θα είναι έτοιμα τέλος Ιουνίου

Νέο κύμα διεύρυνσης θα ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ αύριο Πέμπτη, όπως προανήγγειλε ο γραμματέας του κόμματος, Γιάννης Βαρδακαστάνης, ενώ ταυτόχρονα δήλωσε ότι τα ψηφοδέλτια θα είναι έτοιμα τέλος Ιουνίου, δείχνοντας ότι η Χ. Τρικούπη βρίσκεται σε εκλογική ετοιμότητα.Μιλώντας στο Mega o κ. Βαρδακαστάνης σημείωσε: «Εμείς εργαζόμαστε, έχουμε το πρόγραμμά μας, τα ψηφοδέλτιά μας θα είναι έτοιμα τέλος Ιουνίου, αύριο ανακοινώνουμε νέο κύμα διεύρυνσης, θα δείτε» είπε αποφεύγοντας να δώσει ονόματα. «Ο κ. Σκανδαλίδης ηγείται αυτού, θα τα ανακοινώσει ο ίδιος».Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ επέμεινε στη γραμμή της αυτόνομης πορείας, διεκδικώντας την πρώτη θέση στις εκλογές. «Περιμένουμε να δούμε ποιον θα καθορίσει στρατηγικό του αντίπαλο ο κ. Τσίπρας - εμείς έχουμε ορίσει τη Νέά Δημοκρατία. Ααφού γίνουν εκλογές και ο λαός θα τοποθετήσει τον καθένα εκεί που πιστεύει, τότε θα δούμε με ποιον μπορούμε να συνεργαστούμε εφόσον είμαστε πρώτο κόμμα» είπε ο κ. Βαρδακαστάνης. Είπε ακόμη ότι το εύρος του ΠΑΣΟΚ είναι στο 40% και προέβλεψε ότι το πολιτικό τοπίο το βράδυ των εκλογών θα είναι τελείως διαφορετικό από το δημοσκοπικό.Σημειώνεται ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο στις 12 το μεσημέρι που θα συνεδριάσει η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη στο ξενοδοχείο Caravel.