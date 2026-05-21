Ουγγαρία: Η κυβέρνηση Μάγιαρ βάζει φρένο στην επιστροφή Όρμπαν με συνταγματική τροπολογία
ΚΟΣΜΟΣ
Ουγγαρία Πίτερ Μάγιαρ Βίκτορ Όρμπαν

Ουγγαρία: Η κυβέρνηση Μάγιαρ βάζει φρένο στην επιστροφή Όρμπαν με συνταγματική τροπολογία

Η νέα τροπολογία ουσιαστικά θα απαγορεύσει στον πρώην πρωθυπουργό να διεκδικήσει ξανά το πρωθυπουργικό αξίωμα

Ουγγαρία: Η κυβέρνηση Μάγιαρ βάζει φρένο στην επιστροφή Όρμπαν με συνταγματική τροπολογία
4 ΣΧΟΛΙΑ
Το κυβερνών κόμμα στην Ουγγαρία, το Tisza, υπέβαλε αργά χθες το βράδυ στο κοινοβούλιο συνταγματική τροπολογία, η οποία θα επιτρέπει σε πρωθυπουργούς να έχουν μέγιστη θητεία οκτώ ετών και ουσιαστικά θα απαγορεύσει στον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να διεκδικήσει ξανά αυτό το αξίωμα.

Ο πρωθυπουργός Πίτερ Μάγιαρ, ο οποίος απομάκρυνε τον εθνικιστή Όρμπαν στις εκλογές του Απριλίου έπειτα από 16 χρόνια, έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει την ενισχυμένη πλειοψηφία που διαθέτει στο κοινοβούλιο για να αλλάξει τη νομοθεσία που είχε ψηφιστεί από το κόμμα του Όρμπαν, το Fidesz, περιλαμβανομένου του Συντάγματος, με στόχο να αποκατασταθούν τα δημοκρατικά θεσμικά αντίβαρα.

Τι προβλέπει το προσχέδιο της τροπολογίας 

Σύμφωνα με το προσχέδιο της τροπολογίας που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της βουλής, όσοι κατείχαν στο παρελθόν το αξίωμα του πρωθυπουργού για τουλάχιστον οκτώ χρόνια  «δεν μπορούν να εκλεγούν εκ νέου πρωθυπουργοί».

Αυτό αφορά πρωθυπουργικές θητείες μετά τις 2 Μαΐου του 1990.

Aναφέρει επίσης ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει να αφήσει το πόστο του έπειτα από συνολικά οκτώ χρόνια ή δύο θητείες.

Η τροπολογία ανοίγει επίσης το δρόμο για τη διάλυση του Γραφείου Προστασίας της Κυριαρχίας, μια κρατική αρχή που θεσπίστηκε από τον Όρμπαν το 2023, η οποία κατέγραφε τα μέσα ενημέρωσης που θεωρούσε απειλή για την εθνική κυριαρχία της Ουγγαρίας και είχε το δικαίωμα να «ερευνά ενέργειες που απειλούν την εθνική κυριαρχία της χώρας».

Με βάση το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση του Μάγιαρ θα ανακτήσει τα δικαιώματα των αποκαλούμενων ιδρυμάτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων δημοσίου συμφέροντος, που συντηρούν σχεδόν 24 πανεπιστήμια, και θα τα διαλύσει.

Στην περίπτωση αυτή, τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων φιορινίων που διοχετεύθηκαν σε αυτά τα ιδρύματα από την κυβέρνηση Όρμπαν θα επιστρέψουν στο κράτος.

«Η τροπολογία καθιστά σαφές ότι παρότι τα ιδρύματα...είναι ιδιωτικές οντότητες, τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι εθνικά», αναφέρεται στο προσχέδιο.

Κλείσιμο
ΑΠΕ-ΜΠΕ
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης