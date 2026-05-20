Στην Αθήνα για το Final 4 της Euroleague o Ζέλικο Ομπράντοβιτς
SPORTS
Ζέλικο Ομπράντοβιτς Final 4

Στην Αθήνα για το Final 4 της Euroleague o Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ζοτς είναι μεταξύ προσκεκλημένων της Euroleague για το Final Four της Αθήνας που θα λάβει χώρα στο T-Center

Στην Αθήνα για το Final 4 της Euroleague o Ζέλικο Ομπράντοβιτς
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι μεταξύ των προσκεκλημένων της Euroleague για το Final Four της Αθήνας.

Είναι ο Μίδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ και έχει κατακτήσει τη Euroleague εννιά φορές. Με τον Παναθηναϊκό έχει ανέβει σε 5 περιπτώσεις στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα δώσει κι άλλη λάμψη στο φετινό Final Four.

Ο Ζοτς είναι μεταξύ προσκεκλημένων της Euroleague για το Final Four της Αθήνας που θα λάβει χώρα στο T-Center. Σε ένα γήπεδο που ο Σέρβος κόουτς έχει μεγαλουργήσει ως προπονητής του Παναθηναϊκού, οδηγώντας το τριφύλλι στις πιο ένδοξες στιγμές της ιστορίας του.

Στη φετινή γιορτή του μπάσκετ θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο ο Ολυμπιακός, η Φενέρ, η Ρεάλ και η Βαλένθια και ο Ομπράντοβιτς θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει όλες τις εκδηλώσεις και φυσικά όλα τα ματς.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης