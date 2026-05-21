Νίκος Ζιάγκος: Η Καρυστιανού με γνώριζε, «βρε δεν τον ξέρεις» είπε στον Σιουρδάκη που τραβούσε το βίντεο
Την πρώτη συνάντηση με τη Μαρία Καρυστιανού περιέγραψε ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος, ο οποίος την Κυριακή βρέθηκε στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι όπου συγκεντρώνονταν υπογραφές για το κόμμα που ανακοινώνεται σήμερα.
Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «ο Σιουρδάκης (σ.σ. ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης) που ήταν κουρασμένος από τα ταξίδι δεν είχε πάρει χαμπάρι ποιος είναι δίπλα του και του λέει η Μαρία "βρε δεν ξέρεις ποιος είναι;"».
Στην ερώτηση, δε, αν τον γνώριζε η Μαρία Καρυστιανού, ο ηθοποιός απάντησε «ε ναι όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι εδώ με ξέρουν».
«Εγώ της είπα καλώς σε βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ είσαι σύγχρονη Μπουμπουλίνα» πρόσθεσε ο Νίκος Ζιάάγκος χαρακτηρίζοντας «φωτεινό, θετικό πλάσμα» τη Μαρία Καρυστιανού.
Παραδέχθηκε, πάντως, πως «ίσως ήταν λίγο ατυχής ο συσχετισμός με τη Μπουμπουλίνα αλλά εγώ την οραματίστηκα έτσι για ένα άτομο που τα έβαλε με όλο το δικαστικό σύστημα».
Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε τη Μαρία Καρυστιανού να ξεκαθαρίζει ποιοι είναι οι φυτευτοί ισχυριζόμενος «για μένα να το είπε αποκλείεται γιατί είμαι ένας καλλιτέχνης μοναχικός καβαλάρης».
«Πρέπει να συναντηθούμε, να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Πρέπει να δούμε τις θέσεις. Σε πρώτη φάση θα μπω στο κόμμα για να στηρίξω. Το ενδιαφέρον μου είναι να βοηθήσω το κόμμα αλλά να βοηθήσω ένα κομμάτι του λαού, τα παιδιά. Απεχθάνομαι την πολιτική και πάντα ήταν έτσι αλλά οι καιροί αλλάζουν. Το σκάφος Ελλάς βυθίζεται, θα κάνουμε κάτι γι' αυτό; Εντάξει εμείς που είμαστε πιο μεγάλοι θα ψοφήσουμε μαζί του. Τα πιτσιρίκια θα τα σκεφτεί κανείς;».
Ο κ. Ζιάγκος είπε, ακόμα, ότι έμαθε για το κόμμα Καρυστιανού από «τον Σιουρδάκη που έκανε live ανταποκρίσεις από την Αγία Πετρούπολη. Αυτός κάποια στιγμή κατέβηκε εδώ και μου είπε "σου στέλνω, υπογράφουμε με την Καρυστιανού, θες να έρθεις;" Και επειδή εγώ είχα ευαισθητοποιηθεί από τα Τέμπη, ήταν πολύ πακέτο αυτό με τα παιδιά».
Ο ηθοποιός είπε, τέλος, ότι «ζω όπως ζούσα ως έφηβος, βγαίνω με μηχανόβιους», ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί «τη Δαφνούλα που είναι τρελή και αυτή, πιανίστρια» καθώς και ότι «τα πιτσιρίκια ασχολούνται μαζί μας γιατί δεν ξέρουν τίποτα από φλερτ, είναι κολλημένα στα κινητά».
