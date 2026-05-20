Μετράει ώρες στον Παναθηναϊκό ο Αταμάν, μια ανάσα από την έξοδο
Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η απομάκρυνση του Τούρκου τεχνικού από τον πράσινο πάγκο
Συναγερμός εξελίξεων στον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι στο επίκεντρο καθώς όλα δείχνουν ότι είναι στην πόρτα της εξόδου και το «διαζύγιο» των δύο πλευρών φαντάζει θέμα χρόνου!
Οι διαβουλεύσεις εντός του Παναθηναϊκού είναι καθημερινές, ειδικά μετά τον αποκλεισμό του τριφυλλιού από το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens το τριήμερο 22-24 Μαΐου.
Mετά τη νίκη επί της Μυκόνου στα Playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος την Κυριακή (17/05), η ομάδα επέστρεψε στην Αθήνα με τους παίκτες να έχουν ρεπό, σε μια περίοδο που έχει προκύψει ο σοκαριστικός αποκλεισμός από τη Βαλένθια ενώ η σειρά ήταν στο 2-0 υπέρ των «πρασίνων» και παράλληλα την επόμενη εβδομάδα θα... ριχτούν στη μάχη με τον ΠΑΟΚ (28/05).
Προφανώς, το θέμα εδώ είναι το mindset εντός αποδυτηρίων, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μάλιστα, πριν από λίγα 24ωρα να τονίζει μέσω ανάρτησής του στα social media ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση μέσω της κατάκτησης του πρωταθλήματος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα τα γυρίσουν όλα τούμπα».
Ενώ, λοιπόν, το κλίμα μετά την αρνητική πορεία στη Euroleague -σε σεζόν που το Final Four γίνεται στο Telekom Center Athens- είναι βαρύ, αυτό που έχει προκαλέσει αρνητική εντύπωση είναι η παραμονή του Εργκίν Άταμαν στο νησί των ανέμων, καθώς δεν επέστρεψε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.
Αυτή τη στιγμή και με τα υπάρχοντα δεδομένα, η απομάκρυνσή του φαντάζει Θέμα χρόνου και αυτό που μένει να διευθετηθεί είναι το θέμα της αποζημίωσής του, καθώς ο Τούρκος έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο και φυσικά δεν δείχνει κάποια διάθεση να παραιτηθεί από αυτό.
Βέβαια, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, βλέποντας αυτή την κατάσταση, δεν φαίνεται ότι σκέφτεται ιδιαίτερα το οικονομικό σκέλος αυτής της απόφασης, προτιμώντας να προκαλέσει το απόλυτο σοκ στα αποδυτήρια εν όψει των τελικών της GBL κόντρα στον Ολυμπιακό.
Νωρίτερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο T-Center και μέσω ενός story που ανέβασε έδειξε τα συναισθήματα του για το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στην γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. «Να έχεις φτιάξει αυτό το αριστούργημα, να είσαι έτοιμος να κάνεις το ωραίοτερο Final Four στην ιστορία για να το δεις από την τηλεόραση. Γ@μ@ την ώρα και τη στιγμή», είπε ο διοικητικός ηγέτης του τριφυλλιού.
Σύμφωνα με πηγές του Παναθηναϊκού, για σήμερα ήταν προγραμματισμένη μια προαιρετική προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά.
Βάσει προγράμματος αύριο το μεσημερι θα γίνει κανονική προπόνηση υπό τον Εργκίν Αταμάν στο ίδιο γήπεδο.
