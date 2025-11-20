Για απείθεια παραπέμπεται στον εισαγγελέα ο «Φραπές» - Καβγάς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη βίαιη προσαγωγή του

Ο εισαγγελέας θα μας πει αν πρέπει να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη, λένε από τη ΝΔ - Αποχώρησαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης προκειμένου, όπως είπαν, να μην νομιμοποιήσουν «μια παράβαση καθήκοντος»