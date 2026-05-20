Βενιζέλος για «Γαλάζια Πατρίδα»: Ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί κάνουν ό,τι πρέπει, σίγουρα δεν περιμένουμε παθητικά τις εξελίξεις
Βενιζέλος για «Γαλάζια Πατρίδα»: Ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί κάνουν ό,τι πρέπει, σίγουρα δεν περιμένουμε παθητικά τις εξελίξεις
Σε παρέμβασή του στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, ο πρώην υπουργός μίλησε για τα ελληνοτουρκικά και την αναθεώρηση του Συντάγματος
Η Ελλάδα δεν πρέπει να περιμένει παθητικά την έγκριση του τουρκικού νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα», αλλά «να μετατρέψει τη συγκυρία σε ευκαιρία» υποστήριξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, στο κλείσιμο του συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών.
«Το ακριβές περιεχόμενο του εσωτερικού νόμου δεν το ξέρουμε και το παρακολουθούμε. Δεν έχω απαίτηση από την κυβέρνηση και τους χειριστές της, τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς να πουν δημόσια τι κάνουν. Κάνουν ό,τι πρέπει. Σίγουρα ως χώρα δεν περιμένουμε παθητικά τις εξελίξεις», επισήμανε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει «να κερδίσουμε το περιθώριο της συζήτησης».
Διερωτώμενος για το ποιος θα έχει την πρωτοβουλία για παρέμβαση μεταξύ των δύο χωρών, σημείωσε ότι το απλούστερο θα ήταν να υπάρξει επικοινωνία Αθήνας και Άγκυρας για το θέμα και να υπάρξουν αμοιβαίες διαβεβαιώσεις ώστε δεν υπάρχουν προθέσεις να θιγεί η ασφάλεια, προκειμένου να υπάρξει συζήτηση αντί για κορύφωση της έντασης.
Ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε και στο «τηλέφωνο στις τρεις το πρωί», λέγοντας ότι προέρχεται από την επίσκεψη του Ιταλού πρέσβη στον Ιωάννη Μεταξά. Όπως είπε, δεν αρκεί να σηκώνεις το τηλέφωνο, αλλά να είσαι ήδη προετοιμασμένος.
Παράλληλα, άσκησε κριτική στη λογική του ενός ηγέτη που δεν αντικαθίσταται. «Στο ΠΑΣΟΚ λέγαμε ότι υπάρχουν οκτώ πρωθυπουργίσιμοι. Το ίδιο και στη ΝΔ. Σήμερα λέμε ένας. Και ο δεύτερος;» Ο δεύτερος, είπε, είναι «ο κανένας».
Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Βενιζέλος υποστήριξε ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η συζήτηση, η κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών είναι άνευ ετέρου. «Δεν μπορεί να σταθεί το πολιτικό σύστημα πλέον έναντι της κοινής γνώμης. Και πρέπει να περιοριστεί δραστικά η συμμετοχή μη δικαστικών οργάνων», είπε, απορρίπτοντας πάντως ότι το πρόβλημα αφορά στο ίδιο το άρθρο 86, που όπως υποστήριξε, δεν εφαρμόστηκε.
Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της αλλαγής στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, λέγοντας ότι δεν μπορεί για τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών να απαιτείται πλειοψηφία 3/5 και για τους επικεφαλής των Ανώτατων Δικαστηρίων απλά η απόφαση μιας κυβέρνησης που στηρίζεται σε κατ’ ελάχιστο 151 βουλευτές.
Σε κάθε περίπτωση, αμφισβήτησε τη δυνατότητα αναθεώρησης του Συντάγματος στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία. «Δεν το θεωρώ πιθανό, μπορεί να καταστεί πιθανό αν πάμε σε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή, που μπορεί να είναι και αντισυστημική. Άρα πάλι δεν μπορούμε να πάμε σε πλειοψηφίες 180 ψήφων», είπε, εκτιμώντας ότι υπάρχει απόλυτη εκλογική αβεβαιότητα, καθώς δεν ξέρουμε ποια θα είναι η πλειοψηφία.
Επικριτικός υπήρξε ο κ. Βενιζέλος στο ζήτημα της στάσης της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Όταν έχεις μια κυβέρνηση που αντιδικεί ανοιχτά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που δεν λέω ότι έχει σε όλα δίκιο ο ένας και όχι ο άλλος, αλλά πολιτικά η εικόνα είναι αυτή. Ότι υπάρχει ένα εισαγγελικό όργανο που έχει χειριστεί την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και προκαλεί δυσφορία στην κυβέρνηση και στην πλειοψηφία που δεν αποδέχεται την κίνηση μιας έρευνας», είπε.
Κριτική άσκησε και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, που δεν παρέστη σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, λέγοντας ότι θεσμικά όφειλε να παραστεί, ακόμη κι αν δεν έλεγε τίποτα για τις αρμοδιότητές του και για τη διάταξή του.
«Το ακριβές περιεχόμενο του εσωτερικού νόμου δεν το ξέρουμε και το παρακολουθούμε. Δεν έχω απαίτηση από την κυβέρνηση και τους χειριστές της, τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς να πουν δημόσια τι κάνουν. Κάνουν ό,τι πρέπει. Σίγουρα ως χώρα δεν περιμένουμε παθητικά τις εξελίξεις», επισήμανε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει «να κερδίσουμε το περιθώριο της συζήτησης».
Διερωτώμενος για το ποιος θα έχει την πρωτοβουλία για παρέμβαση μεταξύ των δύο χωρών, σημείωσε ότι το απλούστερο θα ήταν να υπάρξει επικοινωνία Αθήνας και Άγκυρας για το θέμα και να υπάρξουν αμοιβαίες διαβεβαιώσεις ώστε δεν υπάρχουν προθέσεις να θιγεί η ασφάλεια, προκειμένου να υπάρξει συζήτηση αντί για κορύφωση της έντασης.
Ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε και στο «τηλέφωνο στις τρεις το πρωί», λέγοντας ότι προέρχεται από την επίσκεψη του Ιταλού πρέσβη στον Ιωάννη Μεταξά. Όπως είπε, δεν αρκεί να σηκώνεις το τηλέφωνο, αλλά να είσαι ήδη προετοιμασμένος.
Παράλληλα, άσκησε κριτική στη λογική του ενός ηγέτη που δεν αντικαθίσταται. «Στο ΠΑΣΟΚ λέγαμε ότι υπάρχουν οκτώ πρωθυπουργίσιμοι. Το ίδιο και στη ΝΔ. Σήμερα λέμε ένας. Και ο δεύτερος;» Ο δεύτερος, είπε, είναι «ο κανένας».
Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Βενιζέλος υποστήριξε ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η συζήτηση, η κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών είναι άνευ ετέρου. «Δεν μπορεί να σταθεί το πολιτικό σύστημα πλέον έναντι της κοινής γνώμης. Και πρέπει να περιοριστεί δραστικά η συμμετοχή μη δικαστικών οργάνων», είπε, απορρίπτοντας πάντως ότι το πρόβλημα αφορά στο ίδιο το άρθρο 86, που όπως υποστήριξε, δεν εφαρμόστηκε.
Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της αλλαγής στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, λέγοντας ότι δεν μπορεί για τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών να απαιτείται πλειοψηφία 3/5 και για τους επικεφαλής των Ανώτατων Δικαστηρίων απλά η απόφαση μιας κυβέρνησης που στηρίζεται σε κατ’ ελάχιστο 151 βουλευτές.
Σε κάθε περίπτωση, αμφισβήτησε τη δυνατότητα αναθεώρησης του Συντάγματος στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία. «Δεν το θεωρώ πιθανό, μπορεί να καταστεί πιθανό αν πάμε σε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή, που μπορεί να είναι και αντισυστημική. Άρα πάλι δεν μπορούμε να πάμε σε πλειοψηφίες 180 ψήφων», είπε, εκτιμώντας ότι υπάρχει απόλυτη εκλογική αβεβαιότητα, καθώς δεν ξέρουμε ποια θα είναι η πλειοψηφία.
Επικριτικός υπήρξε ο κ. Βενιζέλος στο ζήτημα της στάσης της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Όταν έχεις μια κυβέρνηση που αντιδικεί ανοιχτά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που δεν λέω ότι έχει σε όλα δίκιο ο ένας και όχι ο άλλος, αλλά πολιτικά η εικόνα είναι αυτή. Ότι υπάρχει ένα εισαγγελικό όργανο που έχει χειριστεί την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και προκαλεί δυσφορία στην κυβέρνηση και στην πλειοψηφία που δεν αποδέχεται την κίνηση μιας έρευνας», είπε.
Κριτική άσκησε και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, που δεν παρέστη σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, λέγοντας ότι θεσμικά όφειλε να παραστεί, ακόμη κι αν δεν έλεγε τίποτα για τις αρμοδιότητές του και για τη διάταξή του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα