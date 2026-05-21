Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας στο Θησείο για το νέο κόμμα: Η διακήρυξη, η ψηφιακή κοινότητα, τα 50 στελέχη και η φανέλα της... Μπαρτσελόνα
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες στα «στρατηγεία» του Αλέξη Τσίπρα στην Αμαλίας και τη Φιλελλήνων αντίστοιχα, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, την Τρίτη 26 Μαϊου.
Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες… pic.twitter.com/zuN1l81uqX— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) May 20, 2026
Η ιδρυτική διακήρυξηΩς προς την ιδρυτική εκδήλωση, ζητούμενο για το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα είναι να αντανακλά την αντίληψη του νέου φορέα: Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Για το λόγο αυτό, με βάση τον σχεδιασμό του επιτελείου του πρώην πρωθυπουργού, την ιδρυτική διακήρυξη θα κληθούν να υπογράψουν από το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης όλοι οι πολίτες που θέλουν να γίνουν «συνεργοί» στο νέο εγχείρημα. Κατά πληροφορίες, η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα «ανοιχτά, δημόσια, μαζικά» και σε σχετική πλατφόρμα που ετοιμάζεται μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες, ώστε λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της Τρίτης να βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διάθεσή όλων των πολιτών που θα θελήσουν να την υπογράψουν .
Πάντως, από τις πρώτες υπογραφές της ιδρυτικής διακήρυξης θα απουσιάζουν αυτές βουλευτών άλλων κομμάτων, όπως του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ όσες και όσοι κοινοβουλευτικοί αγκαλιάσουν το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, σκοπεύουν να συνυπογράψουν το ιδρυτικό κείμενο σε δεύτερη φάση.
Η ανοιχτή ψηφιακή κοινότητα
Ταυτόχρονα, το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού προετοίμασε την νέα ιστοσελίδα του κόμματος όπου θα φιλοξενηθεί και η διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία με ομάδα ειδικών.
Στόχος της πλατφόρμας δεν είναι άλλος από τη δημιουργία μιας ανοικτής ψηφιακής κοινότητας που θα υποδεχθεί στην συνέχεια τα μέλη του κόμματος. Ειδικότερα, μέσα από την πλατφόρμα θα μπορούν να πραγματοποιούνται συζητήσεις, επικοινωνίες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των μελών. Επίσης θεματικές συζητήσεις με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα, συνεδριάσεις και συντονισμός κινήσεων και δράσεων των ομάδων εθελοντών, δημιουργώντας το πρόπλασμα για την πανελλαδική δικτύωση του κόμματος.
Η σκηνοθεσία
Ως προς την σκηνοθεσία της εκδήλωσης του Θησείου, αλλά και την επιμέλειά της, αυτή προετοιμάζεται από εθελοντική ομάδα σκηνοθετών και σκηνογράφων, ενώ το μουσικό κομμάτι που θα ακουστεί για πρώτη φορά στην εκδήλωση, έγραψε ειδικά για τη νέα αυτή προσπάθεια πολύ γνωστός Έλληνας συνθέτης.
Τα 50 στελέχηΕκτός, ωστόσο, από το σκηνοθεσία της βραδιάς, μεγάλος βάρος από το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού έχει δοθεί και στα νέα πρόσωπα, αφού αμέσως μετά τη βραδιά της παρουσίασης του κόμματος, τον νέο φορέα θα εκπροσωπούν στην κοινωνία, αλλά και τα ΜΜΕ 50 στελέχη σε όλη τη χώρα, τα οποία έχουν ήδη επιλεγεί, για να σηματοδοτήσουν την εκκίνηση του κόμματος, πλαισιώνοντας από τις 27 του μήνα τον Αλέξη Τσίπρα.
Τα νέα αυτά στελέχη προέρχονται από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και ιδεολογικές καταβολές, ενώ συνιστούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της φιλοσοφίας του νέου κόμματος.
Το «Κίνημα του Θησείου»
Την ίδια ώρα, σε σημείο βρασμού βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, βουλευτές του οποίου δεν προτίθενται να δώσουν το παρών στο Θησείο (εκτός αν υπάρξουν και ορισμένες εξαιρέσεις), ενώ χθες γνωστοποιήθηκε η πρόθεση της Κουμουνδούρου να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή στις 6 Ιουνίου, προκειμένου να τοποθετηθεί απέναντι στα γεγονότα. Παρά την προσώρας απόσταση από τον Αλέξη Τσίπρα και το εγχείρημά του από τους βουλευτές, εντούτοις παρών στο Θησείο θα είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας, όπως δήλωσε χθες στο Ertnews, ενώ το ίδιο πρόκειται να πράξουν, κατά πληροφορίες, και δεκάδες κομματικά στελέχη, παρά τις διεργασίες που θα «τρέξουν» στην Κουμουνδούρου.
