Οικογένεια άφησε τη Βρετανία και μετακόμισε μόνιμα στη Λευκάδα: «Ξοδεύουμε λιγότερα και ζούμε πολύ καλύτερα»
Όπως περιγράφουν η μετακόμιση άλλαξε πλήρως την καθημερινότητά τους -Σήμερα πληρώνουν περίπου 500 ευρώ τον μήνα για ενοίκιο  και ζουν στη φύση αγοράζοντας αγνά προϊόντα

Το υψηλό κόστος ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε μια οικογένεια να αφήσει πίσω της τη ζωή στο Χερτφορντσάιρ και να ξεκινήσει μια νέα αρχή στην Ελλάδα, αναζητώντας μια πιο ήρεμη και οικονομική καθημερινότητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η 43χρονη Ρενέ Γουάσικ μετακόμισε μαζί με τον σύζυγό της, Πάβελ, και τη δίχρονη κόρη τους στη Λευκάδα τον περασμένο Νοέμβριο, αφήνοντας πίσω τους, όπως λένε, τα υπέρογκα έξοδα διαβίωσης στη Βρετανία. Σήμερα, όπως αναφέρει η 43χρονη γυναίκα, η οικογένεια απολαμβάνει μια πολύ πιο ποιοτική ζωή με αισθητά χαμηλότερο κόστος.

@protothema.gr 📍 Το υψηλό κόστος ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε μια οικογένεια να αφήσει πίσω της τη ζωή στο Χερτφορντσάιρ και να ξεκινήσει μια νέα αρχή στην Ελλάδα, αναζητώντας μια πιο ήρεμη και οικονομική καθημερινότητα.

Η ίδια  εργάζεται στον χώρο των δημοσίων σχέσεων ως επικεφαλής εταιρείας, ενώ ο σύζυγός της, Πάβελ, διατηρεί μια επιχείρηση ζωγραφικής και διακόσμησης.

Φωτογραφία: Instagram

Το ενοίκιο των 3.500 ευρώ στη Βρετανία

Το ζευγάρι, που μέχρι πρόσφατα κατέβαλλε περίπου 3.500 ευρώ τον μήνα για ενοίκιο και λογαριασμούς, ζει προσωρινά -μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου τους σπιτιού- σε ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, πληρώνοντας περίπου 500 ευρώ μηνιαίως, ποσό που καλύπτει ακόμη και τα λειτουργικά έξοδα.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν, τα εβδομαδιαία ψώνια για φρούτα και λαχανικά από τις τοπικές αγορές δεν ξεπερνούν τα 23 ευρώ.

Από το Χερτφορντσάιρ στη Λευκάδα / Φωτογραφία: Instagram

Η 43χρονη περιγράφει τη νέα καθημερινότητά της ως εντελώς διαφορετική από εκείνη που ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως λέει, «πλέον εργάζεται συχνά σε εξωτερικούς χώρους, κάτω από πορτοκαλιές», ενώ η μικρή της κόρη παίζει στη φύση. «Τα Σαββατοκύριακα περιλαμβάνουν βόλτες στη μαρίνα, ιστιοπλοΐα, επισκέψεις σε καταρράκτες και συναντήσεις με φίλους απολαμβάνοντας μπύρες που κοστίζουν μόλις 2 ευρώ».

Πώς πήραν την απόφαση να μετακομίσουν στην Ελλάδα

Η απόφαση για τη μεγάλη αλλαγή ήρθε αυθόρμητα κατά τη διάρκεια διακοπών στην Ελλάδα, όταν το ζευγάρι εντόπισε ένα οικόπεδο προς πώληση και αποφάσισε να κάνει προσφορά, η οποία έγινε άμεσα αποδεκτή.

Φωτογραφία: Instagram

Αν και ορισμένα έξοδα, όπως τα καύσιμα ή οι συνδρομές γυμναστηρίου, παραμένουν σε αντίστοιχα επίπεδα με εκείνα της Βρετανίας, η ίδια υποστηρίζει πως η καθημερινότητα στην Ελλάδα είναι σαφώς πιο ποιοτική και ανθρώπινη. Ξεχωριστή θέση στη νέα τους ζωή έχουν τα τοπικά προϊόντα, με τη Ρενέ να δηλώνει εντυπωσιασμένη από το φρέσκο ελαιόλαδο, το μέλι και τη γενικότερη επαφή με την τοπική παραγωγή και τη φύση.

Φωτογραφία: Instagram

Η ίδια παραδέχεται πως της λείπουν οι ευκολίες των εφαρμογών delivery και των online αγορών, ωστόσο θεωρεί ότι «η ηρεμία, ο χώρος και η ομορφιά» της ζωής στην Ελλάδα κάνουν τη διαφορά και αξίζουν κάθε αλλαγή στην καθημερινότητά της.

«Ξοδεύουμε λιγότερα και ζούμε πολύ καλύτερα. Δεν έχει σημασία να κερδίζεις περισσότερα χρήματα, αλλά να χρειάζεσαι λιγότερα και να επιλέγεις έναν διαφορετικό τρόπο ζωής», καταλήγει.
