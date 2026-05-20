Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός 60χρονος μοτοσικλετιστής που χτύπησε σε καθρέφτη περιπολικού και έπεσε πάνω σε φορτηγό
Τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5) στην Αττική Οδό λίγα μέτρα από τα διόδια της Ανθούσας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, 60χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε με τη μηχανή του στον καθρέφτη περιπολικού που διενεργούσε έλεγχο σε ΛΕΑ κι έπειτα έπεσε πάνω σε φορτηγό.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
