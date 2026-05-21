Καιρίδης: Η διασυνδεσιμότητα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με τον εθνικό κορμό αποτελεί casus belli για εμάς
Καιρίδης: Η διασυνδεσιμότητα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με τον εθνικό κορμό αποτελεί casus belli για εμάς
«Αν η Τουρκία τολμήσει να βάλει το οποιοδήποτε ουσιαστικό εμπόδιο, να παρεμποδίσει την πόντιση του καλωδίου, θα έχουμε κρίση» είπε ο βουλευτής της ΝΔ
Την άποψη ότι «η διασυνδεσιμότητα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με τον εθνικό κορμό και το ενιαίο του εθνικού χώρου είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί casus belli για εμάς» εξέφρασε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης.
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «αν η Τουρκία τολμήσει να βάλει το οποιοδήποτε ουσιαστικό εμπόδιο, να παρεμποδίσει την πόντιση του καλωδίου, θα έχουμε κρίση. Ο εθνικός χώρος είναι ενιαίος και αποτελεί κόκκινη γραμμή γι' αυτό μπήκε και το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο Κρήτης-Κύπρου».
Παράλληλα ζήτησε «να κρατάμε μικρό καλάθι για τον νόμο περί Γαλάζιας Πατρίδας από την Τουρκία» προσθέτοντας «με ανησυχεί το εσωτερικό μέτωπο, δεν ανησυχώ από την Τουρκία όσο από την έλλειψη αυτοπεποίθησης και διαρκή υπερένταση που εκπορεύεται από μέσα ενημέρωσης και την αντιπολίτευση».
Διαμηνύοντας, δε, ότι «η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη», ο βουλευτής της ΝΔ πρόσθεσε: «Να το πω και στον κ. Σαμαρά η κυβέρνηση Μητσοτάκη έλυσε το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό της τουρκικής απειλής. Με την παραλαβή των πρώτων F-35 η υπεροπλία στον αέρα είναι τέτοια που καθιστά λιγότερo απειλητική την Τουρκία και το ξέρουν αυτό οι Αμερικανοί, αυτά δεν είναι τυχαία».
Ερωτηθείς, τέλος, για τον ακροδεξιό υπουργό της κυβέρνησης Νετανιάχου και τη στάση του απέναντι στους συλληφθέντες από τον στολίσκο προς τη Γάζα, ο Δημήτρης Καιρίδης είπε «απολύτως απαράδεκτο, άλλο πράγμα η σχέση με το Ισραήλ και άλλο η τρέλα. Ότι η κυβέρνηση συνασπισμού του Νετανιάχου έχει πολύ ακροδεξιά στοιχεία στο εσωτερικό δεν υπάρχει αμφιβολία, από εκεί και πέρα δεν κάνει καλό στην εικόνα του Ισραήλ».
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «αν η Τουρκία τολμήσει να βάλει το οποιοδήποτε ουσιαστικό εμπόδιο, να παρεμποδίσει την πόντιση του καλωδίου, θα έχουμε κρίση. Ο εθνικός χώρος είναι ενιαίος και αποτελεί κόκκινη γραμμή γι' αυτό μπήκε και το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο Κρήτης-Κύπρου».
Παράλληλα ζήτησε «να κρατάμε μικρό καλάθι για τον νόμο περί Γαλάζιας Πατρίδας από την Τουρκία» προσθέτοντας «με ανησυχεί το εσωτερικό μέτωπο, δεν ανησυχώ από την Τουρκία όσο από την έλλειψη αυτοπεποίθησης και διαρκή υπερένταση που εκπορεύεται από μέσα ενημέρωσης και την αντιπολίτευση».
Διαμηνύοντας, δε, ότι «η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη», ο βουλευτής της ΝΔ πρόσθεσε: «Να το πω και στον κ. Σαμαρά η κυβέρνηση Μητσοτάκη έλυσε το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό της τουρκικής απειλής. Με την παραλαβή των πρώτων F-35 η υπεροπλία στον αέρα είναι τέτοια που καθιστά λιγότερo απειλητική την Τουρκία και το ξέρουν αυτό οι Αμερικανοί, αυτά δεν είναι τυχαία».
Ερωτηθείς, τέλος, για τον ακροδεξιό υπουργό της κυβέρνησης Νετανιάχου και τη στάση του απέναντι στους συλληφθέντες από τον στολίσκο προς τη Γάζα, ο Δημήτρης Καιρίδης είπε «απολύτως απαράδεκτο, άλλο πράγμα η σχέση με το Ισραήλ και άλλο η τρέλα. Ότι η κυβέρνηση συνασπισμού του Νετανιάχου έχει πολύ ακροδεξιά στοιχεία στο εσωτερικό δεν υπάρχει αμφιβολία, από εκεί και πέρα δεν κάνει καλό στην εικόνα του Ισραήλ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα