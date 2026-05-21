Νίκος Ζιάγκος: Δεν είχα σκεφτεί να γίνω βουλευτής με το κόμμα Καρυστιανού αλλά μου χτυπούν μηνύματα από παντού «θα σε ψηφίσουμε»
Νίκος Ζιάγκος: Δεν είχα σκεφτεί να γίνω βουλευτής με το κόμμα Καρυστιανού αλλά μου χτυπούν μηνύματα από παντού «θα σε ψηφίσουμε»
«Πήρα μήνυμα από τη Μελβούρνη "εάν κατέβεις στην πολιτική όλη η Μελβούρνη θα ψηφίσει εσένα και την Καρυστιανού"» υποστήριξε ο ηθοποιός
Για την απόφασή του να γίνει μέλος του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και τις σκέψεις του για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος βουλευτής, μίλησε ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά γιατί «μου χτυπούν μηνύματα από παντού "θα σε ψηφίσουμε"».
Αρχικά είπε στο MEGAnews ότι «παρακολουθούσα την πορεία της κυρίας Καρυστιανού και έλεγα ότι αν κάνει κόμμα θα πάω σε αυτό και πήγα και γράφτηκα σαν μέλος. Δεν γραπώθηκα από τη γραμμή του κόμματος αλλά από το ότι αυτή η γυναίκα πάλευε με τη δικαιοσύνη, που "τράκαρε" προσπαθώντας να βρει άκρη με το ατύχημα. Αυτή η γυναίκα είναι μια τραγική φιγούρα της σύγχρονης κοινωνίας και θέλουμε να τη στηρίξουμε όπως μπορούμε».
«Όταν έκανε κόμμα όντας ευαισθητοποιημένος από την περίοδο των Τεμπών και αφού με κάλεσαν ορισμένοι φίλοι, είπα να βοηθήσω κι εγώ» συνέχισε ο κ. Ζιάγκος διευκρινίζοντας ότι «ο ένας ο φίλος είναι από την Αγία Πετρούπολη και θέλησε να μπει στο κόμμα και να βοηθήσει όπως μπορεί. Ο άλλος είναι ο Θανάσης ο Αυγερινός που κατέβηκε από τη Ρωσία. Ελληναράς, ελληνικής καταγωγής».
Απαντώντας στη συνέχεια σε όσους κάνουν λόγο για ρωσική επιρροή στο κόμμα Καρυστιανού, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι «μάλλον η εικόνα σχηματίστηκε από το ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι κατέβηκαν από τη Ρωσία και όλοι ίσως να υπέθεσαν ότι είναι φιλορωσικό κόμμα. Δεν το νομίζω καθόλου. Είναι Έλληνες εκ Ρωσία, Έλληνες που ζουν μόνιμα στη Ρωσία. Είναι δύο άτομα που κατέβηκαν από τη Ρωσία αλλά επ' αυτού θα πάρει θέση η κυρία Καρυστιανού και το κόμμα».
Στην ερώτηση, τέλος, αν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος βουλευτής, ο Νίκος Ζιάγκος απάντησε: «αφού δούμε ότι το κόμμα προχωράει, θα δούμε αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Σε πρώτη φάση δεν κατέβηκα για να γίνω βουλευτής αλλά για να βοηθήσω όπως μπορώ για την προσέλευση κόσμου. Αν σοβαρέψουν και άλλο τα πράγματα θα δούμε τι θα αποφασιστεί από τις Κεντρικές Επιτροπές. Δεν το είχα σκεφτεί, όμως βλέποντας την αντίδραση του κόσμου γιατί μου χτυπούν μηνύματα ακόμα και από Μελβούρνη, από παντού, υπήρχε μια αντίδραση πιο θετική από ό,τι περίμενα μου έλεγαν αν θα κατέβει θα σε ψηφίσουμε. Πήρα μήνυμα από τη Μελβούρνη "εάν κατέβεις στην πολιτική όλη η Μελβούρνη θα ψηφίσει εσένα και την Καρυστιανού"» προσθέτοντας «υποθέτω ότι το κόμμα θα κινηθεί στον άξονα πατρίδα, οικογένεια, θρησκεία».
Αρχικά είπε στο MEGAnews ότι «παρακολουθούσα την πορεία της κυρίας Καρυστιανού και έλεγα ότι αν κάνει κόμμα θα πάω σε αυτό και πήγα και γράφτηκα σαν μέλος. Δεν γραπώθηκα από τη γραμμή του κόμματος αλλά από το ότι αυτή η γυναίκα πάλευε με τη δικαιοσύνη, που "τράκαρε" προσπαθώντας να βρει άκρη με το ατύχημα. Αυτή η γυναίκα είναι μια τραγική φιγούρα της σύγχρονης κοινωνίας και θέλουμε να τη στηρίξουμε όπως μπορούμε».
«Όταν έκανε κόμμα όντας ευαισθητοποιημένος από την περίοδο των Τεμπών και αφού με κάλεσαν ορισμένοι φίλοι, είπα να βοηθήσω κι εγώ» συνέχισε ο κ. Ζιάγκος διευκρινίζοντας ότι «ο ένας ο φίλος είναι από την Αγία Πετρούπολη και θέλησε να μπει στο κόμμα και να βοηθήσει όπως μπορεί. Ο άλλος είναι ο Θανάσης ο Αυγερινός που κατέβηκε από τη Ρωσία. Ελληναράς, ελληνικής καταγωγής».
Απαντώντας στη συνέχεια σε όσους κάνουν λόγο για ρωσική επιρροή στο κόμμα Καρυστιανού, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι «μάλλον η εικόνα σχηματίστηκε από το ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι κατέβηκαν από τη Ρωσία και όλοι ίσως να υπέθεσαν ότι είναι φιλορωσικό κόμμα. Δεν το νομίζω καθόλου. Είναι Έλληνες εκ Ρωσία, Έλληνες που ζουν μόνιμα στη Ρωσία. Είναι δύο άτομα που κατέβηκαν από τη Ρωσία αλλά επ' αυτού θα πάρει θέση η κυρία Καρυστιανού και το κόμμα».
Στην ερώτηση, τέλος, αν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος βουλευτής, ο Νίκος Ζιάγκος απάντησε: «αφού δούμε ότι το κόμμα προχωράει, θα δούμε αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Σε πρώτη φάση δεν κατέβηκα για να γίνω βουλευτής αλλά για να βοηθήσω όπως μπορώ για την προσέλευση κόσμου. Αν σοβαρέψουν και άλλο τα πράγματα θα δούμε τι θα αποφασιστεί από τις Κεντρικές Επιτροπές. Δεν το είχα σκεφτεί, όμως βλέποντας την αντίδραση του κόσμου γιατί μου χτυπούν μηνύματα ακόμα και από Μελβούρνη, από παντού, υπήρχε μια αντίδραση πιο θετική από ό,τι περίμενα μου έλεγαν αν θα κατέβει θα σε ψηφίσουμε. Πήρα μήνυμα από τη Μελβούρνη "εάν κατέβεις στην πολιτική όλη η Μελβούρνη θα ψηφίσει εσένα και την Καρυστιανού"» προσθέτοντας «υποθέτω ότι το κόμμα θα κινηθεί στον άξονα πατρίδα, οικογένεια, θρησκεία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα