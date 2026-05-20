Οσμή αερίου στην Αττική: Τι δείχνει η νέα ανάλυση δεδομένων και ο χάρτης με τις «ύποπτες» περιοχές
Οσμή αερίου στην Αττική: Τι δείχνει η νέα ανάλυση δεδομένων και ο χάρτης με τις «ύποπτες» περιοχές
Με ανάρτηση του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δείχνει βασιζόμενος σε ειδικό μοντέλο, ποιες περιοχές πρέπει να ελεγχθούν
Ένα 24ωρο μετά την έντονη οσμή που κάλυψε για αρκετές ώρες πολλές περιοχές στα νότια προάστια της Αττικής, οι αρμόδιες αρχές εξακολουθούν να αναζητούν την πηγή του φαινομένου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις.
Η πρώτη και βασικότερη ανησυχία των πολιτών ήταν η πιθανή διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο, διευκρινίζοντας ότι δεν εντοπίστηκε κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις ή στο δίκτυο.
Νέα διάσταση στην υπόθεση για την περίεργη αυτή οσμή δίνει η ανάλυση που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, επιχειρώντας να εξετάσει τη διασπορά της μέσω των μετεωρολογικών δεδομένων.
Σε ανάρτησή του, ο ίδιος σημειώνει ότι «το επεισόδιο της έντονης οσμής που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με γενικές εκτιμήσεις ή με απλές αναφορές στην κατεύθυνση του ανέμου».
Όπως εξηγεί, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο HYSPLIT και ειδικότερα η απεικόνιση του plume της οπισθοδρομικής διασποράς από τη Νέα Σμύρνη, προκειμένου να εξεταστεί η πορεία των αέριων μαζών στο χαμηλό στρώμα της ατμόσφαιρας πριν φτάσουν στην περιοχή όπου καταγράφηκε η οσμή.
Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής διερεύνησης δεν αποδεικνύουν συγκεκριμένη πηγή προέλευσης, ωστόσο αναδεικνύουν έναν πιθανό τομέα που απαιτεί περαιτέρω έρευνα.
Η ανάλυση καταγράφει επαναλαμβανόμενες ενδείξεις προς τον νότιο και νοτιοδυτικό τομέα της Αττικής, δηλαδή προς την παραλιακή ζώνη και τον εσωτερικό Σαρωνικό.
Ο μετεωρολόγος τονίζει ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν ένα πρώτο επιστημονικό υπόβαθρο για τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες καλούνται πλέον να προχωρήσουν σε πιο εκτεταμένες μετρήσεις και ελέγχους στις περιοχές όπου παρατηρήθηκε το φαινόμενο.
TI ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΟΣΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
✅Το επεισόδιο της έντονης οσμής που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με γενικές εκτιμήσεις ή με απλές αναφορές στην κατεύθυνση του ανέμου. Για τον λόγο αυτό επιχειρήσαμε μια πρώτη μετεωρολογική διερεύνηση, χρησιμοποιώντας το μοντέλο HYSPLIT και ειδικότερα την απεικόνιση του plume της οπισθοδρομικής διασποράς από τη Νέα Σμύρνη.
✅ Η ανάλυση εξετάζει πώς θα μπορούσαν να έχουν κινηθεί οι αέριες μάζες στο χαμηλό στρώμα της ατμόσφαιρας πριν φτάσουν στην περιοχή όπου αναφέρθηκε η οσμή. Τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν συγκεκριμένη πηγή, όμως αναδεικνύουν έναν πιθανό τομέα διερεύνησης. Η επαναλαμβανόμενη ένδειξη προς τον νότιο και νοτιοδυτικό τομέα, δηλαδή προς την παραλιακή ζώνη και τον εσωτερικό Σαρωνικό, αποτελεί ένα χρήσιμο πρώτο επιστημονικό υπόβαθρο για τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν πλέον να προχωρήσουν σε πιο ολοκληρωμένη διερεύνηση με μετρήσεις, παρατηρήσεις και αντίστοιχες εκτελέσεις για όλες τις περιοχές όπου καταγράφηκε το φαινόμενο.
Η πρώτη και βασικότερη ανησυχία των πολιτών ήταν η πιθανή διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο, διευκρινίζοντας ότι δεν εντοπίστηκε κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις ή στο δίκτυο.
Νέα διάσταση στην υπόθεση για την περίεργη αυτή οσμή δίνει η ανάλυση που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, επιχειρώντας να εξετάσει τη διασπορά της μέσω των μετεωρολογικών δεδομένων.
Η ανάλυση Κολυδά για τη διασπορά της οσμής
Σε ανάρτησή του, ο ίδιος σημειώνει ότι «το επεισόδιο της έντονης οσμής που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με γενικές εκτιμήσεις ή με απλές αναφορές στην κατεύθυνση του ανέμου».
Όπως εξηγεί, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο HYSPLIT και ειδικότερα η απεικόνιση του plume της οπισθοδρομικής διασποράς από τη Νέα Σμύρνη, προκειμένου να εξεταστεί η πορεία των αέριων μαζών στο χαμηλό στρώμα της ατμόσφαιρας πριν φτάσουν στην περιοχή όπου καταγράφηκε η οσμή.
Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής διερεύνησης δεν αποδεικνύουν συγκεκριμένη πηγή προέλευσης, ωστόσο αναδεικνύουν έναν πιθανό τομέα που απαιτεί περαιτέρω έρευνα.
Η ανάλυση καταγράφει επαναλαμβανόμενες ενδείξεις προς τον νότιο και νοτιοδυτικό τομέα της Αττικής, δηλαδή προς την παραλιακή ζώνη και τον εσωτερικό Σαρωνικό.
Στο «μικροσκόπιο» η παραλιακή ζώνη και ο εσωτερικός Σαρωνικός
Ο μετεωρολόγος τονίζει ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν ένα πρώτο επιστημονικό υπόβαθρο για τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες καλούνται πλέον να προχωρήσουν σε πιο εκτεταμένες μετρήσεις και ελέγχους στις περιοχές όπου παρατηρήθηκε το φαινόμενο.
TI ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΟΣΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά
✅Το επεισόδιο της έντονης οσμής που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με γενικές εκτιμήσεις ή με απλές αναφορές στην κατεύθυνση του ανέμου. Για τον λόγο αυτό επιχειρήσαμε μια πρώτη μετεωρολογική διερεύνηση, χρησιμοποιώντας το μοντέλο HYSPLIT και ειδικότερα την απεικόνιση του plume της οπισθοδρομικής διασποράς από τη Νέα Σμύρνη.
✅ Η ανάλυση εξετάζει πώς θα μπορούσαν να έχουν κινηθεί οι αέριες μάζες στο χαμηλό στρώμα της ατμόσφαιρας πριν φτάσουν στην περιοχή όπου αναφέρθηκε η οσμή. Τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν συγκεκριμένη πηγή, όμως αναδεικνύουν έναν πιθανό τομέα διερεύνησης. Η επαναλαμβανόμενη ένδειξη προς τον νότιο και νοτιοδυτικό τομέα, δηλαδή προς την παραλιακή ζώνη και τον εσωτερικό Σαρωνικό, αποτελεί ένα χρήσιμο πρώτο επιστημονικό υπόβαθρο για τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν πλέον να προχωρήσουν σε πιο ολοκληρωμένη διερεύνηση με μετρήσεις, παρατηρήσεις και αντίστοιχες εκτελέσεις για όλες τις περιοχές όπου καταγράφηκε το φαινόμενο.
Συνολάκης στο Protothema: Η χαρακτηριστική μυρωδιά του «σάπιου αυγού» και τα βαθύτερα νερά με υδρόθειο και αμμωνίαΣτα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Σαρωνικού, σε συνδυασμό με τις μετεωρολογικές συνθήκες εντοπίζει μία από τις πιθανές εξηγήσεις της οσμής που αναστάτωσε χθες μεγάλο κομμάτι της Αττικής και ειδικά τα νότια προάστια, ο καθηγητής Κώστας Συνολάκης, ακαδημαϊκός και επόπτης του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών της Ακαδημίας Αθηνών.
Όπως επισημαίνει στο protothema.gr, είναι σημαντικό να αποφευχθούν βιαστικά συμπεράσματα και στην προσέγγισή του στο φαινόμενο επισημαίνει και την εγγύτητα με την Ψυττάλεια, μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Μεσογείου, αλλά και τη μακροχρόνια επιβάρυνση του Σαρωνικού με θρεπτικά και οργανικά φορτία που μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση υδρόθειου και άλλων αερίων.
Ο ακαδημαϊκός τονίζει ότι «αυτό που απαιτείται άμεσα είναι συστηματικές μετρήσεις της χημικής σύνθεσης των νερών, παρακολούθηση και δημόσια διαφάνεια: μετρήσεις οξυγόνου, θρεπτικών, υδρόθειου και θαλάσσιων ρευμάτων, καθώς και σαφής ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς. Οι κάτοικοι του Σαρωνικού δικαιούνται επιστημονική τεκμηρίωση και διαβεβαίωση ότι η περιβαλλοντική ποιότητα του Σαρωνικού παρακολουθείται με σοβαρότητα».
Ειδικότερα, ο κ. Συνολάκης εξηγεί:
Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται έντονη δυσοσμία στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαλαμίνας, Ψυττάλειας και εξόδου προς τον Σαρωνικό. Παρότι παρόμοια φαινόμενα δεν είναι άγνωστα σε κλειστούς ή ημίκλειστους θαλάσσιους κόλπους κατά τη θερμή περίοδο, η ένταση και η έκταση του φαινομένου δικαιολογούν άμεση επιστημονική διερεύνηση και σαφή δημόσια ενημέρωση.
Είναι σημαντικό να αποφευχθούν βιαστικά συμπεράσματα. Υπάρχουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις. Μία από αυτές συνδέεται με φυσικές ωκεανογραφικές διεργασίες. Κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι, τμήματα του Σαρωνικού παρουσιάζουν έντονη θερμική στρωμάτωση: θερμότερα επιφανειακά νερά υπέρκεινται ψυχρότερων και συχνά φτωχότερων σε οξυγόνο βαθύτερων υδάτων. Υπό συγκεκριμένες ανεμολογικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, βαθύτερα νερά που περιέχουν υδρόθειο, αμμωνία και προϊόντα αποσύνθεσης οργανικής ύλης μπορεί να ανυψωθούν προς την επιφάνεια μέσω τοπικού upwelling ή κατακόρυφης ανάμιξης. Τέτοια επεισόδια συνοδεύονται συχνά από χαρακτηριστική οσμή «σάπιου αυγού».
Ταυτόχρονα, η εγγύτητα του φαινομένου με την Ψυττάλεια — μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Μεσογείου — εύλογα προκαλεί ερωτήματα. Ακόμη και πολύ προηγμένα συστήματα επεξεργασίας μπορεί περιστασιακά να παρουσιάσουν προσωρινές δυσλειτουργίες, υπερφόρτωση, προβλήματα διαχείρισης ιλύος ή αστοχίες στα συστήματα ελέγχου οσμών. Επειδή ο Εσωτερικός Σαρωνικός χαρακτηρίζεται από περιοχές σχετικά ασθενούς ανανέωσης των νερών και τοπικές ανακυκλοφορίες, ακόμη και βραχύχρονες διαταραχές μπορεί να οδηγήσουν σε αισθητές οσμές σε μεγάλη έκταση.
Μία τρίτη πιθανότητα αφορά γενικότερα φαινόμενα ευτροφισμού και μείωσης του οξυγόνου στα βαθύτερα στρώματα και τα ιζήματα του πυθμένα. Η μακροχρόνια επιβάρυνση του Σαρωνικού με θρεπτικά και οργανικά φορτία έχει αφήσει ορισμένες περιοχές ευάλωτες σε ανοξικές συνθήκες κατά τους θερμούς μήνες, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση υδρόθειου και άλλων αερίων.
Τέλος, δεν πρέπει να αποκλείεται η συμβολή ναυτιλιακών ή βιομηχανικών δραστηριοτήτων από την ευρύτερη περιοχή Περάματος–Ελευσίνας–Πειραιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα