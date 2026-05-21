Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα μετά την αναχαίτιση από το Πολεμικό Ναυτικό
Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα μετά την αναχαίτιση από το Πολεμικό Ναυτικό
Ο Νετανιάχου ζήτησε την άμεση απομάκρυνσή τους εχθές, αφού επέκρινε τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας για το βίντεο με τους δεμένους κρατούμενους
Το Ισραήλ ξεκίνησε τη διαδικασία απέλασης εκατοντάδων ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα και επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της περιοχής, σύμφωνα με νομική οργάνωση που συνεργάζεται με τους συμμετέχοντες στην αποστολή.
Η οργάνωση νομικής υποστήριξης Adalah ανέφερε την Πέμπτη ότι η πλειονότητα των ξένων ακτιβιστών βρίσκεται καθ’ οδόν προς αεροδρόμιο κοντά στην πόλη Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ, από όπου αναμένεται να απελαθούν στις χώρες προέλευσής τους.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι έδωσε εντολή οι ακτιβιστές να απελαθούν «το συντομότερο δυνατό», παίρνοντας παράλληλα αποστάσεις από τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ εξαιτίας βίντεο που δημοσιοποίησε με κρατούμενους του στολίσκου.
Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίζει «προκλητικούς στολίσκους υποστηρικτών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ωστόσο σημείωσε πως ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση ο Μπεν-Γκβιρ «δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ».
Υπενθυμίζεται ότι ο Μπεν-Γκβιρ ανάρτησε βίντεο στα οποία εμφανίζεται να περπατά ανάμεσα σε ορισμένους από τους περίπου 430 κρατούμενους ακτιβιστές. Σε ένα από αυτά, διακρίνονται άτομα με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη να γονατίζουν με το κεφάλι σκυμμένο στο δάπεδο, μέσα σε χώρο που μοιάζει με πρόχειρο κέντρο κράτησης πάνω σε πλοίο.
Ο στολίσκος, που αποτελούνταν από περισσότερα από 50 σκάφη, απέπλευσε την περασμένη εβδομάδα από την Τουρκία με προορισμό τη Γάζα. Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι στόχος τους ήταν να στρέψουν ξανά τη διεθνή προσοχή στις συνθήκες διαβίωσης των σχεδόν δύο εκατομμυρίων Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.
Από την πλευρά του, το Ισραήλ χαρακτήρισε την αποστολή «επικοινωνιακό τέχνασμα στην υπηρεσία της Χαμάς», υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε ουσιαστική πρόθεση μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς τα πλοία μετέφεραν μόνο συμβολικές ποσότητες εφοδίων.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του στολίσκου, οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να ακινητοποιούν τα σκάφη περίπου 268 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας. Το Ισραήλ είχε αναχαιτίσει και άλλες 20 λέμβους της ίδιας αποστολής στις 30 Απριλίου κοντά στην Κρήτη.
Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα κυρώσεις εις βάρος αρκετών ευρωπαίων ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ χαρακτήρισε την αποστολή «φιλοτρομοκρατική».
Η οργάνωση νομικής υποστήριξης Adalah ανέφερε την Πέμπτη ότι η πλειονότητα των ξένων ακτιβιστών βρίσκεται καθ’ οδόν προς αεροδρόμιο κοντά στην πόλη Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ, από όπου αναμένεται να απελαθούν στις χώρες προέλευσής τους.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι έδωσε εντολή οι ακτιβιστές να απελαθούν «το συντομότερο δυνατό», παίρνοντας παράλληλα αποστάσεις από τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ εξαιτίας βίντεο που δημοσιοποίησε με κρατούμενους του στολίσκου.
Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίζει «προκλητικούς στολίσκους υποστηρικτών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ωστόσο σημείωσε πως ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση ο Μπεν-Γκβιρ «δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ».
🇮🇱 🇵🇸 Video shows detained flotilla activists forced to kneel in Israel— AFP News Agency (@AFP) May 20, 2026
Israel's far-right National Security Minister Itamar Ben Gvir has posted a video on X showing detained activists from a Gaza-bound flotilla kneeling with their hands tied behind their backs and foreheads on… pic.twitter.com/tf05rabAvG
Υπενθυμίζεται ότι ο Μπεν-Γκβιρ ανάρτησε βίντεο στα οποία εμφανίζεται να περπατά ανάμεσα σε ορισμένους από τους περίπου 430 κρατούμενους ακτιβιστές. Σε ένα από αυτά, διακρίνονται άτομα με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη να γονατίζουν με το κεφάλι σκυμμένο στο δάπεδο, μέσα σε χώρο που μοιάζει με πρόχειρο κέντρο κράτησης πάνω σε πλοίο.
Ο στολίσκος, που αποτελούνταν από περισσότερα από 50 σκάφη, απέπλευσε την περασμένη εβδομάδα από την Τουρκία με προορισμό τη Γάζα. Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι στόχος τους ήταν να στρέψουν ξανά τη διεθνή προσοχή στις συνθήκες διαβίωσης των σχεδόν δύο εκατομμυρίων Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.
Από την πλευρά του, το Ισραήλ χαρακτήρισε την αποστολή «επικοινωνιακό τέχνασμα στην υπηρεσία της Χαμάς», υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε ουσιαστική πρόθεση μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς τα πλοία μετέφεραν μόνο συμβολικές ποσότητες εφοδίων.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του στολίσκου, οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να ακινητοποιούν τα σκάφη περίπου 268 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας. Το Ισραήλ είχε αναχαιτίσει και άλλες 20 λέμβους της ίδιας αποστολής στις 30 Απριλίου κοντά στην Κρήτη.
Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα κυρώσεις εις βάρος αρκετών ευρωπαίων ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ χαρακτήρισε την αποστολή «φιλοτρομοκρατική».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα