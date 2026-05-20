Συνολάκης για την οσμή στην Αττική: Η χαρακτηριστική μυρωδιά του «σάπιου αυγού» και τα βαθύτερα νερά με υδρόθειο και αμμωνία
Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Σαρωνικού, σε συνδυασμό με τις μετεωρολογικές συνθήκες εντοπίζει μία από τις πιθανές εξηγήσεις της οσμής που αναστάτωσε χθες μεγάλο κομμάτι της Αττικής και ειδικά τα νότια προάστια, ο καθηγητής Κώστας Συνολάκης, ακαδημαϊκός και επόπτης του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών της Ακαδημίας Αθηνών.
Όπως επισημαίνει στο protothema.gr, είναι σημαντικό να αποφευχθούν βιαστικά συμπεράσματα και στην προσέγγισή του στο φαινόμενο επισημαίνει και την εγγύτητα με την Ψυττάλεια, μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Μεσογείου, αλλά και τη μακροχρόνια επιβάρυνση του Σαρωνικού με θρεπτικά και οργανικά φορτία που μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση υδρόθειου και άλλων αερίων.
Ο ακαδημαϊκός τονίζει ότι «αυτό που απαιτείται άμεσα είναι συστηματικές μετρήσεις της χημικής σύνθεσης των νερών, παρακολούθηση και δημόσια διαφάνεια: μετρήσεις οξυγόνου, θρεπτικών, υδρόθειου και θαλάσσιων ρευμάτων, καθώς και σαφής ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς. Οι κάτοικοι του Σαρωνικού δικαιούνται επιστημονική τεκμηρίωση και διαβεβαίωση ότι η περιβαλλοντική ποιότητα του Σαρωνικού παρακολουθείται με σοβαρότητα».
Ειδικότερα, ο κ. Συνολάκης εξηγεί:
Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται έντονη δυσοσμία στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαλαμίνας, Ψυττάλειας και εξόδου προς τον Σαρωνικό. Παρότι παρόμοια φαινόμενα δεν είναι άγνωστα σε κλειστούς ή ημίκλειστους θαλάσσιους κόλπους κατά τη θερμή περίοδο, η ένταση και η έκταση του φαινομένου δικαιολογούν άμεση επιστημονική διερεύνηση και σαφή δημόσια ενημέρωση.
Είναι σημαντικό να αποφευχθούν βιαστικά συμπεράσματα. Υπάρχουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις. Μία από αυτές συνδέεται με φυσικές ωκεανογραφικές διεργασίες. Κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι, τμήματα του Σαρωνικού παρουσιάζουν έντονη θερμική στρωμάτωση: θερμότερα επιφανειακά νερά υπέρκεινται ψυχρότερων και συχνά φτωχότερων σε οξυγόνο βαθύτερων υδάτων. Υπό συγκεκριμένες ανεμολογικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, βαθύτερα νερά που περιέχουν υδρόθειο, αμμωνία και προϊόντα αποσύνθεσης οργανικής ύλης μπορεί να ανυψωθούν προς την επιφάνεια μέσω τοπικού upwelling ή κατακόρυφης ανάμιξης. Τέτοια επεισόδια συνοδεύονται συχνά από χαρακτηριστική οσμή «σάπιου αυγού».
Ταυτόχρονα, η εγγύτητα του φαινομένου με την Ψυττάλεια — μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Μεσογείου — εύλογα προκαλεί ερωτήματα. Ακόμη και πολύ προηγμένα συστήματα επεξεργασίας μπορεί περιστασιακά να παρουσιάσουν προσωρινές δυσλειτουργίες, υπερφόρτωση, προβλήματα διαχείρισης ιλύος ή αστοχίες στα συστήματα ελέγχου οσμών. Επειδή ο Εσωτερικός Σαρωνικός χαρακτηρίζεται από περιοχές σχετικά ασθενούς ανανέωσης των νερών και τοπικές ανακυκλοφορίες, ακόμη και βραχύχρονες διαταραχές μπορεί να οδηγήσουν σε αισθητές οσμές σε μεγάλη έκταση.
Μία τρίτη πιθανότητα αφορά γενικότερα φαινόμενα ευτροφισμού και μείωσης του οξυγόνου στα βαθύτερα στρώματα και τα ιζήματα του πυθμένα. Η μακροχρόνια επιβάρυνση του Σαρωνικού με θρεπτικά και οργανικά φορτία έχει αφήσει ορισμένες περιοχές ευάλωτες σε ανοξικές συνθήκες κατά τους θερμούς μήνες, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση υδρόθειου και άλλων αερίων.
Τέλος, δεν πρέπει να αποκλείεται η συμβολή ναυτιλιακών ή βιομηχανικών δραστηριοτήτων από την ευρύτερη περιοχή Περάματος–Ελευσίνας–Πειραιά.
