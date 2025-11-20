Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα προσέλθει για κατάθεση ο «Φραπές» - Δείτε το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη

Οι βουλευτές που μετέχουν στις εργασίες της εξεταστικής θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα δεχθούν το αίτημα του μάρτυρα ή αν θα διατάξουν τη βίαιη προσαγωγή του στην επιτροπή