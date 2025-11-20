Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα προσέλθει για κατάθεση ο «Φραπές» - Δείτε το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη
Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα προσέλθει για κατάθεση ο «Φραπές» - Δείτε το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη

Οι βουλευτές που μετέχουν στις εργασίες της εξεταστικής θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα δεχθούν το αίτημα του μάρτυρα ή αν θα διατάξουν τη βίαιη προσαγωγή του στην επιτροπή

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα προσέλθει για κατάθεση ο «Φραπές» - Δείτε το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη
Χρήστος Μπόκας
Το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορούμενου επικαλείται ο Γιώργος Ξυλούρης γνωστός και ως «φραπές» σε γραπτό του υπόμνημα προς την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να αποφύγει την κατάθεση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα.

Η επιστολή του Γιώργου Ξυλούρη διαβιβάστηκε στα μέλη της εξεταστικής λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Πλέον οι βουλευτές που μετέχουν στις εργασίες της εξεταστικής θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα δεχθούν το αίτημα του μάρτυρα ή αν θα διατάξουν τη βίαιη προσαγωγή του στην επιτροπή.

Στο κείμενο του ο Γιώργος Ξυλούρης αναφέρει πως «τον τελευταίο καιρό, έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία. Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ σχετικό πόρισμα της “Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες” στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα δε έχω ακόμα πρόσβαση” αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Ξυλούρης για να προσθέσει αμέσως μετά:

«Το δικαίωμα της σιωπής και μη αυτοενεχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορούμενου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη… να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη, προβλέπεται πλέον ρητά από το άρ 101 παρ 1 του νέου ΚΠΔ ενώ με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος του…».

Ο Γιώργος Ξυλούρης αναφέρει επίσης ότι «η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον της επιτροπής υμών η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματος μου σιωπής και μη αυτοενεχοποίησης… αφού εφόσον παραστώ θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας σε ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμα μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορούμενου. Για τους λίγους αυτούς δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου».

Δείτε το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα προσέλθει για κατάθεση ο «Φραπές» - Δείτε το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη
Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα προσέλθει για κατάθεση ο «Φραπές» - Δείτε το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη
Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα προσέλθει για κατάθεση ο «Φραπές» - Δείτε το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη


Χρήστος Μπόκας
