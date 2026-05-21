Η ΝΔ προσανατολίζεται να αρνηθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική και βαφτίζει τον Ανδρουλάκη «πράσινη Ζωή»
Σε τηλεδιάσκεψη χθες, Τετάρτη, μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και κοινοβουλευτικών παραγόντων της ΝΔ επικράτησε η γραμμή να ζητηθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η απόφαση να ληφθεί με 151 ψήφους, κάτι που προβλέπεται για υποθέσεις εξωτερικής πολιτικής και άμυνας
Ο κύβος μοιάζει να έχει ριφθεί στο κυβερνητικό επιτελείο και η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται στο να απορρίψει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για νέα Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών, το οποίο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής αύριο Παρασκευή.
Εν μέσω πολιτικών αναταράξεων από τα όσα έγιναν χθες με την αντιπαράθεση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη που προσήλθε για ακρόαση στην κεκλεισμένων των θυρών Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η ΝΔ εκτιμά ότι δεν προκύπτουν νέα στοιχεία που να τεκμηριώνουν το αίτημα της αντιπολίτευσης για νέα Εξεταστική, ενώ και ο Άρειος Πάγος έχει αρχειοθετήσει την περαιτέρω έρευνα που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr, χθες έγινε σχετική τηλεδιάσκεψη μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και κοινοβουλευτικών παραγόντων της ΝΔ, με δεδομένη την απουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο Βερολίνο, Σε αυτή επικράτησε η γραμμή να ζητηθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η απόφαση να ληφθεί με 151 ψήφους, κάτι που προβλέπεται για υποθέσεις εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.
Η ακριβής αρχιτεκτονική του «γαλάζιου» αιτήματος κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό, με αρμόδιες πηγές να παραπέμπουν στη συζήτηση της Ολομέλειας. Πρόσωπα που γνωρίζουν όμως τη συζήτηση δεν διαψεύδουν την πρόθεση, κάτι που φάνηκε τρόπον τινά και στη χθεσινή Διάσκεψη των Προέδρων, όταν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αρνήθηκε να δεσμευθεί στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ ότι η απόφαση θα ληφθεί και με 120 ψήφους, όπως προβλέπεται μετά και την τελευταία Συνταγματική αναθεώρηση.
Άλλωστε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ευκαιρίας δοθείσης ότι το 2022 η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής τότε είχε ληφθεί με την επίκληση των 120 ψήφων, καθώς η ΝΔ είχε αποχωρήσει από την ψηφοφορία και είχε αφήσει ανοιχτό πεδίο στην αντιπολίτευση.
Η διαρροή των διαλόγων προκάλεσε ευρύτερη αίσθηση, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να προαναγγέλλει έρευνα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να χαρακτηρίζει την ενέργεια κοινοβουλευτική εκτροπή. Απαντώντας από τον «Κύκλο Ιδεών» του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης διερωτήθηκε ποιο κρατικό μυστικό αποκαλύφθηκε και κατηγόρησε την κυβέρνηση για μεθοδεύσεις τόσο ως προς το τι είπε και δεν είπε ο κ. Δεμίρης όσο και ως προς τη μη παρουσία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος επικαλέστηκε το προηγούμενο προκατόχων του που επίσης δεν είχαν εμφανιστεί για να υποστούν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Στο Μέγαρο Μαξίμου σήμανε συναγερμός το μεσημέρι, όταν πληροφορήθηκαν τη διαρροή διαλόγου από την απόρρητη συνεδρίαση της Βουλής, σύμφωνα με τον οποίον ο κ. Δεμίρης έλεγε στον κ. Ανδρουλάκη ότι ο φάκελος της παρακολούθησης του δεν περιείχε την αιτιολογία παρά μόνο την εισαγγελική διάταξη. Στην κυβέρνηση κατηγορούν τον κ. Ανδρουλάκη για στοχοποίηση του διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος την περίοδο των υποκλοπών δεν ήταν σε αυτή τη θέση και πλέον χειρίζεται νευραλγικές υποθέσεις. Και πλέον δεν τον ταυτίζει απλά με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως έκανε στο παρελθόν, αλλά με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πρωτοστατεί σε μια σειρά κοινοβουλευτικών συγκρούσεων ευκαιρίας δοθείσης. «Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ». Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή», σχολίαζαν δηκτικά κυβερνητικές πηγές.
Πυρά για τις διαρροέςΜπορεί γενικά η ΝΔ στις υποθέσεις θεσμικής διάστασης να τηρεί εσχάτως μια διαφορετική στάση, χθες πάντως «σήκωσε το γάντι» του ΠΑΣΟΚ μέσω των διαρροών για τον διάλογο που είχε ο κ. Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΥΠ στο πλαίσιο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
