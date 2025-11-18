Με τον Ντέγιαν Μποντίρογκα συναντήθηκε ο Μητσοτάκης - Συζήτησαν για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα
Με τον Ντέγιαν Μποντίρογκα συναντήθηκε ο Μητσοτάκης - Συζήτησαν για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα
Το Final Four της Euroleague θα διεξαχθεί στην Αθήνα το τριήμερο 22-24 Μαΐου 2026
Συνάντηση με τον πρόεδρο της Euroleague Basketball και πρώην παίχτη του Παναθηναϊκού, Ντέγιαν Μποντίρογκα είχε σήμερα, Τρίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αντικείμενο της συνάντησης, μεταξύ άλλων, ήταν το επερχόμενο Final Four της Euroleague στην Αθήνα, το τριήμερο 22-24 Μαΐου 2026.
Μαζί τους στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Final Four, Δημήτρης Φραγκάκης.
Δείτε φωτογραφίες
Αντικείμενο της συνάντησης, μεταξύ άλλων, ήταν το επερχόμενο Final Four της Euroleague στην Αθήνα, το τριήμερο 22-24 Μαΐου 2026.
Μαζί τους στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Final Four, Δημήτρης Φραγκάκης.
Δείτε φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα