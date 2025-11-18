Με τον Ντέγιαν Μποντίρογκα συναντήθηκε ο Μητσοτάκης - Συζήτησαν για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Ντέγιαν Μποντίρογκα Euroleague Final Four

Με τον Ντέγιαν Μποντίρογκα συναντήθηκε ο Μητσοτάκης - Συζήτησαν για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα

Το Final Four της Euroleague θα διεξαχθεί στην Αθήνα το τριήμερο 22-24 Μαΐου 2026

Με τον Ντέγιαν Μποντίρογκα συναντήθηκε ο Μητσοτάκης - Συζήτησαν για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συνάντηση με τον πρόεδρο της Euroleague Basketball και πρώην παίχτη του Παναθηναϊκού, Ντέγιαν Μποντίρογκα είχε σήμερα, Τρίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αντικείμενο της συνάντησης, μεταξύ άλλων, ήταν το επερχόμενο Final Four της Euroleague στην Αθήνα, το τριήμερο 22-24 Μαΐου 2026.

Μαζί τους στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Final Four, Δημήτρης Φραγκάκης.

Δείτε φωτογραφίες

Με τον Ντέγιαν Μποντίρογκα συναντήθηκε ο Μητσοτάκης - Συζήτησαν για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα
Με τον Ντέγιαν Μποντίρογκα συναντήθηκε ο Μητσοτάκης - Συζήτησαν για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα
Με τον Ντέγιαν Μποντίρογκα συναντήθηκε ο Μητσοτάκης - Συζήτησαν για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα


Ειδήσεις σήμερα:

Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι

Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας

Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης