Συνάντηση Ζελένσκι – Τασούλα: Τι είπαν πίσω από τις κλειστές πόρτες

«Ο Κάθετος Διάδρομος είναι win-win για την Ουκρανία, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος – Στην κατ’ ιδίαν συζήτηση κυριάρχησε η Οδησσός – Το «τραύμα της Κύπρου» και η συζήτηση για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας