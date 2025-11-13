Γκιλφόιλ από το Πεντάγωνο: Ανεβάζουμε τη συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας σε νέα ύψη

Σήμερα συναντήθηκα επίσημα, για πρώτη φορά, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου συζητήσαμε για τη σταθερή και ισχυρή αμυντική μας συνεργασία, την οποία δεσμεύομαι να ενισχύσω κατά τη διάρκεια της θητείας μου.Σε ένα από τα πρώτα μου βήματα ως πρέσβης, είμαι υπερήφανη να ανακοινώσω ότι ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program.Η νέα σχέση με την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ θα επεκτείνει τη συνεργασία μας με έναν από τους παλαιότερους Συμμάχους μας. Δεν θα προσφέρει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά θα μας βοηθήσει επίσης να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας σε κυβέρνηση, επιχειρήσεις, εκπαίδευση και πολλούς άλλους τομείς, ανεβάζοντας τη συνεργασία 🇺🇸🇬🇷 σε νέα επίπεδα.Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!».