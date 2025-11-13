Γκιλφόιλ από το Πεντάγωνο: Ανεβάζουμε τη συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας σε νέα ύψη
Νίκος Δένδιας Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Στο Πεντάγωνο βρέθηκε για την πρώτη της επίσκεψη η Αμερικανίδα πρέσβης – Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας

Την πρώτη επίσημη συνάντησή της με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, είχε σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.  Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η ήδη ισχυρή αμυντική συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής της, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας. 

Η κυρία Γκιλφόιλ ανακοίνωσε μάλιστα ότι ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ άναψε «πράσινο φως» για την ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program (SPP), ένα πρόγραμμα στρατηγικής συνεργασίας της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με επιλεγμένες χώρες.

Σύμφωνα με την Αμερικανίδα πρέσβη, η εξέλιξη αυτή «δεν θα προσφέρει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά θα μας βοηθήσει επίσης να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας σε κυβέρνηση, επιχειρήσεις, εκπαίδευση και πολλούς άλλους τομείς, ανεβάζοντας τη συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας σε νέα επίπεδα»

«Η συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ ανεβαίνει σε νέα ύψη», κατέληξε, προαναγγέλλοντας νέες πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα.

Υποδέχτηκα σήμερα, στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Πρέσβη των ΗΠΑ, κα Kimberly Α. Guilfoyle @USAmbassadorGR, με την οποία συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις 🇬🇷-🇺🇸 και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Ευχήθηκα στην κα Guilfoyle κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.


Αναλυτικά η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ:


Σήμερα συναντήθηκα επίσημα, για πρώτη φορά, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου συζητήσαμε για τη σταθερή και ισχυρή αμυντική μας συνεργασία, την οποία δεσμεύομαι να ενισχύσω κατά τη διάρκεια της θητείας μου.

Σε ένα από τα πρώτα μου βήματα ως πρέσβης, είμαι υπερήφανη να ανακοινώσω ότι ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program.

Η νέα σχέση με την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ θα επεκτείνει τη συνεργασία μας με έναν από τους παλαιότερους Συμμάχους μας. Δεν θα προσφέρει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά θα μας βοηθήσει επίσης να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας σε κυβέρνηση, επιχειρήσεις, εκπαίδευση και πολλούς άλλους τομείς, ανεβάζοντας τη συνεργασία 🇺🇸🇬🇷 σε νέα επίπεδα.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!».



