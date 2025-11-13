Γκιλφόιλ από το Πεντάγωνο: Ανεβάζουμε τη συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας σε νέα ύψη
Στο Πεντάγωνο βρέθηκε για την πρώτη της επίσκεψη η Αμερικανίδα πρέσβης – Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας
Η κυρία Γκιλφόιλ ανακοίνωσε μάλιστα ότι ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ άναψε «πράσινο φως» για την ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program (SPP), ένα πρόγραμμα στρατηγικής συνεργασίας της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με επιλεγμένες χώρες.
Σύμφωνα με την Αμερικανίδα πρέσβη, η εξέλιξη αυτή «δεν θα προσφέρει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά θα μας βοηθήσει επίσης να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας σε κυβέρνηση, επιχειρήσεις, εκπαίδευση και πολλούς άλλους τομείς, ανεβάζοντας τη συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας σε νέα επίπεδα»
«Η συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ ανεβαίνει σε νέα ύψη», κατέληξε, προαναγγέλλοντας νέες πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια
Υποδέχτηκα σήμερα, στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Πρέσβη των ΗΠΑ, κα Kimberly Α. Guilfoyle @USAmbassadorGR, με την οποία συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις 🇬🇷-🇺🇸 και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Ευχήθηκα στην κα Guilfoyle κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.
Αναλυτικά η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ:
Σε ένα από τα πρώτα μου βήματα ως πρέσβης, είμαι υπερήφανη να ανακοινώσω ότι ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program.
Η νέα σχέση με την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ θα επεκτείνει τη συνεργασία μας με έναν από τους παλαιότερους Συμμάχους μας. Δεν θα προσφέρει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά θα μας βοηθήσει επίσης να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας σε κυβέρνηση, επιχειρήσεις, εκπαίδευση και πολλούς άλλους τομείς, ανεβάζοντας τη συνεργασία 🇺🇸🇬🇷 σε νέα επίπεδα.
Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!».
Today I officially met with Defense Minister @NikosDendias for the first time at the @Hellenic_MOD, where we talked about our robust defense partnership, which I’m committed to growing during my tenure. In one of my first steps as Ambassador, I am proud to announce that @SecWar… pic.twitter.com/V9g6GvkwiQ— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 13, 2025
